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    色運將鑽後座親酒醉女嘴、胸 害人「圓形禿」又離婚

    苗栗地方法院依乘機猥褻罪判林男1年6個月徒刑，另須支付女客24萬9700元精神慰撫金。（記者彭健禮攝）

    苗栗地方法院依乘機猥褻罪判林男1年6個月徒刑，另須支付女客24萬9700元精神慰撫金。（記者彭健禮攝）

    2022/03/04 21:03

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕計程車司機林姓男子，搭載酒醉女客，竟趁對方沉睡，親吻對方嘴巴及胸部；林男的行徑，不僅造成被害女客精神壓力大到「圓形禿」，甚至害得她因此與丈夫離婚。林男除被依法送辦，被害女客也提起附帶民事求償；苗栗地方法院依乘機猥褻罪判林男1年6個月徒刑，另須支付女客24萬9700元精神慰撫金。

    林男於2019年清晨5點許，在桃園市搭載被害女客，目的地為苗栗市1家汽車旅館，被害女客因酒醉，在後座沉睡。不料，林男在快要抵達目的地前，把車停在附近停車場，利用女客仍處於沉睡而不知抗拒情況下，鑽進後座內親吻女客嘴巴及胸部。

    女客被林男的動作驚醒後，林男始罷手走回駕駛座開車，將女客載至目的地的旅館；女客因不堪受辱報警，警方循線將林男查獲。

    林男起初還辯稱，是女客提議要以性交易方式抵車資，後於偵查時才向檢察官供稱，女客有拿1600元車資給他，檢方依乘機猥褻罪提起公訴；苗院調查，認林男犯罪事實明確，判處1年6個月。

    另，女客因林男的不法侵害，身心受創，罹有憂鬱症及焦慮症，導致頭部圓形秃，並因此事常與丈夫發生齟齬，感情生變，終致離婚，精神痛苦不堪，此依提起民事侵權行為損害賠償，求償40萬元精神慰撫金。

    經法官審酌雙方身分地位、經濟收入、侵害方式及情節、被害程度，認30萬元為適當，但被害女客已申請犯罪被害人補償金的慰撫金5萬元、補償醫療費300元，因此判林男須支付被害女客24萬9700元。

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