民間團體冒充「法扶」收錢 司法院譴責、蒐證告發

司法院譴責冒充法扶的民間團體。（記者吳政峰攝）

2022/03/04 19:24

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院4日指出，司法院捐助成立的「財團法人法律扶助基金會」，是在保護弱勢民眾的訴訟權益，但近日有刻意取名跟法扶有關名的的民間團體，不只讓民眾誤以為是官方法扶，還收取費用，此種作法有誤導公眾之嫌，司法院予以譴責，若涉及不法，將蒐證告發。

司法院表示，近日有民間團體以相近名稱，使人誤認為司法院捐助成立的法扶基金會，甚至藉此收取費用，扭曲法律扶助制度美意，司法院對此種行為予以譴責

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司法院強調，對於民間團體以法律扶助為名，導致弱勢民眾誤認為法扶基金會，甚至因此支付額外的酬金費用，民團做法恐有誤導公眾之虞，司法院除了譴責以外，並請法扶基金會密切關注並研擬防杜措施，如有其他違法情事，並依法向權責機關告發、移送。

司法院解釋，依「法律扶助法」規定，對於無資力或因其他原因，無法受到法律適當保護的弱勢民眾，國家應提供必要的法律扶助，司法院遂依該法規定，法律扶助基金會，逐年編列預算補助其基金及業務運作經費，監督並確保法扶的正常運作及健全發展。

司法院說明，法扶基金會目前於全國各縣市設立22個分會及原住民法律服務中心暨西部辦公室，提供弱勢民眾就近至各地分會申請法律扶助，依法審查符合資格，即會指派扶助律師提供免費協助，不會額外收取費用，民眾宜注意。

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