板橋街頭警匪追逐！通緝犯拒捕駕車連撞8車 被大批警力制伏

警方在新北市板橋殯儀館旁盤查徐姓通緝犯，徐嫌開車衝入社區內窄巷，輾碎警用機車，再連撞7車，被警方壓制逮捕歸案，但嚇壞住戶及途經買菜阿姨。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/04 18:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一處社區門口，今天上演警方緝捕通緝犯當街追逐場景，駕車嫌犯連撞8車，將民眾私車、警用機車撞得半毀，最後大批警力趕抵成功緝捕嫌犯，並依毒品通緝押解桃檢歸案。

據了解，警方在殯儀館旁巷道發現一輛休旅車駕駛違停，拿電腦上前盤查之際，嫌犯駕車從消防通道竄入社區林立的板橋區龍泉街一帶，警方見疑犯逃逸立刻追人，歹徒竄入龍泉街108巷11號對面的無尾巷內，通行受阻，警方用警用機車擋住嫌犯座車後方當臨時路障，但想逃亡的嫌犯仍高速倒車輾碎警用機車，幸虧員警已下車緝捕嫌犯，嫌犯仍倒車猛撞路口一輛轎車、6台路邊機車、鐵馬最後卡住，隨即被員警們拉下車，壓制在騎樓盤查。

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警方查出拒捕的徐嫌為毒品通緝犯，雖撞毀警車等8車，所幸無人傷亡，但警匪追緝嚇壞住戶及民眾，因徐嫌被桃園地院發布毒品通緝，警方訊後將徐嫌押解歸案，另依妨害公務及公共危險等罪嫌送辦。

當地社區反映，警方壓制毒品通緝犯的無尾巷內及巷口，常有看似屁孩的車輛違停，疑從事不法，也影響社區住戶通行，居民苦不堪言，由於附近路段也曾查獲毒蟲，希望警方列為治安熱點，加強查緝。

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警方在新北市板橋殯儀館旁盤查徐姓通緝犯，徐嫌開車衝入社區內窄巷，輾碎警用機車，再連撞7車，被警方壓制逮捕歸案，但嚇壞住戶及途經買菜阿姨。（記者吳仁捷翻攝）

警方在新北市板橋殯儀館旁盤查徐姓通緝犯，徐嫌開車衝入社區內窄巷，輾碎警用機車，再連撞7車，被警方壓制逮捕歸案。（記者吳仁捷翻攝）

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