運將擦撞賓士肇逃 乘客夫妻挺孕肚亮刀勒索

林姓夫妻檔挺6月孕肚卡油運將被逮。（讀者提供）

2022/03/04 11:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕60歲莊姓計程車司機在高雄阿蓮擦撞路旁賓士車，莊肇事後沒處理落跑，被後方乘客林姓夫妻檔抓到小辮子，隔天再叫車時直接亮刀恐嚇2900元，莊付錢息事寧人，卻不斷接到林撥打恐嚇電話索討金錢，莊無奈報警，高市刑大循線逮捕這對惡夫妻送辦。

高市刑大指出，今年1月，莊姓運將在旗山區某旅舍載送林姓男子（38歲）和懷孕6個月的妻子王女 （32歲）到甲仙辦事，隔天，林撥打叫車電話，請莊男再開車載他們到林邊、田寮等地處理事情，結果莊男開車行經阿蓮區時，疑未注意車況不慎擦撞到路旁的賓士車。

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莊姓運將肇事後，下車查看車子只有一點小擦傷，於是不理會逕行開車離開，這一幕被後方的林姓夫妻檔發現有機可趁，於是隔天再叫莊男開車戴他們湖內區辦事，途中，林男向莊說，被撞的賓士車車主是他朋友，他已替莊男代墊2萬元修車費，要求莊付錢給他。

莊男不信也不肯給錢，沒想到王女突然拿出一把刀給林男，林男拿刀開始戳車子，逼莊男就範，莊男為了息事寧人付了2900元後，竟又連續接到林男打來恐嚇電話，逼莊男再給錢，莊被逼得沒有辦法只好報警處理。

高市刑大介入偵辦，發現林男不但身揹兩條通緝，他還是地方頭痛人物，另涉及中古車買賣糾紛恐嚇友人，甚至他的父親、兩個弟弟都被他打到離家不敢回，經警方持續追緝，終於發現林嫌躲藏在另棟老宅中，員警趁他熟睡之際，攻堅入內以警棍壓制，順利將他和王女逮捕送辦。

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