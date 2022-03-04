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    退役中校淪共諜 利誘軍官戰時不抵抗判4年定讞

    退役中校杜永心淪共諜，替中國在台發組織，最高法院維持一、二審見解，依國家安全法「發展組織未遂罪」重判他4年徒刑定讞。（資料照）

    退役中校杜永心淪共諜，替中國在台發組織，最高法院維持一、二審見解，依國家安全法「發展組織未遂罪」重判他4年徒刑定讞。（資料照）

    2022/03/04 11:20

    〔記者溫于德／台北報導〕退役中校杜永心遭中國中央軍委會政治工作部吸收，自2011年起7年，以贈送20萬元現金、招待旅遊等方式，拉攏我國蔡姓現役中校，希望蔡「替祖國效忠」，並在台海發生戰事時「消極不抵抗」，因蔡拒絕而未遂。杜應訊辯稱是「開玩笑、吹牛」，否認犯行，一、二審均未採信，痛批他無悔意、罔顧對國家應有的忠誠，依國家安全法「發展組織未遂罪」重判他4年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

    檢方調查，69歲杜男自國防部聯勤總部中校退役後，赴中經商，被中國中央軍委會政治工作部羅姓大校吸收，來台發展組織。

    2011年起，杜男鎖定因施作軍隊工程而認識的陸軍蔡姓中校，先後贈送結婚禮金及買車基金各5萬元、醫療補助10萬元、招待旅遊，或以蔡男將來退伍後安排到中國就業等好處，拉攏蔡男成為共諜。

    杜男並轉達，中國長官羅某希望與蔡男成為「友軍關係」，要蔡男「適時表態，必要時拿出誠意為祖國效忠」，甚至要蔡男在台海若發生戰事時「消極不抵抗」，並表明現階段不會指派刺探機密的任務，但必須「在關鍵時機，發揮關鍵作用」。

    2018年間，杜男還要求蔡男錄影恭喜羅某升官，並在影片說︰「兩岸未來一定統一，若發生戰事將不會採取任何作為，並配合祖國。」蔡男因此起了戒心，除錄音自保，也在檢調查獲後，將相關錄音、收到的現金禮物全數繳回，獲不起訴處分。

    一審新北地院審理時，杜男辯稱都是開玩笑、吹牛、酒後胡言亂語，並非共諜，但合議庭拒絕採信，依法判他4年徒刑，杜上男訴，二審高院根據錄音與蔡男證詞，認定杜男意圖危害國家安全，罔顧對於國家應有的忠誠，且邀約對象僅蔡男1人，卻多次反覆邀約、歷時也久，審酌一審認事用法無誤，維持一審判決結果，最高法院駁回上訴定讞。

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