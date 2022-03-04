無處施展妙手空空 慣竊選停車場繳費機下手

曹姓慣竊打開繳費機竊盜財物。（記者劉慶侯翻攝）

2022/03/04 09:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕47歲曹姓慣竊，因疫情期間民眾泰半減少外出，使得他施展妙手空空的收入大減，所以他把眼光放在各停車場繳費機上，伺機破壞機體再竊盜現金財物。台北市刑警大隊肅竊組循線把他緝獲，並再查出涉及其他兩案，現擴大偵辦中。

警方表示，大台北地區近期連續發生多起停車場繳費機遭竊賊破壞竊取機器內現金案件，案經刑警大隊成立專案小組偵辦，調閱監視畫面和大數據分析，鎖定與曹姓慣竊犯罪手法雷同，且具有地緣關係，涉嫌重大。

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市刑大肅竊組統合轄區中山、松山等分局共同偵辦，經多日偵查、跟監、埋伏，終將曹嫌拘提到案。

警方調查，曹嫌因疫情期間民眾不是減少外出，或是保持防疫安全距離，不然就是宅在家中，以致他「收入銳減」，讓他沒經濟來源購買毒品，所以才會選擇無人看守的繳費機下手。

警方表示，曹嫌每次犯案均會持砂輪機破壞繳費機防護鎖頭，竊取繳費機內的現金，得手後贓款便用來購買毒品施用。

警方初步清查，曹嫌除連續犯下北市兩件停車場繳費機竊盜案外，又另涉及新北市汐止區某大賣場停車場繳費機竊盜案件，全案移請台北地檢署偵辦中。

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47歲曹姓慣竊（記者劉慶侯翻攝）

曹姓慣竊準備破壞繳費機竊盜財物。（記者劉慶侯翻攝）

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