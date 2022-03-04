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    首頁　>　社會

    小黃見警閃避又違停 警「好鼻師」聞到塑膠味查獲毒咖啡包

    盧姓運將駕車見警閃避又違停，身上還飄塑膠味，警「好鼻師」查獲百包毒咖啡包。（讀者提供）

    盧姓運將駕車見警閃避又違停，身上還飄塑膠味，警「好鼻師」查獲百包毒咖啡包。（讀者提供）

    2022/03/04 08:39

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名盧姓運將前天駕車行經鳳山區頂庄路，見警改道又折返違停路邊，鳳山警方將他攔下盤查，發現身上飄塑膠味，赫見車上竟放百包毒咖啡包及K他命，他辯稱工作壓力大，喝毒咖啡包放鬆心情，警訊後將他依毒品罪嫌送辦，將擴大追查毒品來源。

    鳳山警分局過埤所警員許家誠、陳則瑜前天巡邏行經鳳山區頂庄路，發現1輛可疑計程車，見警繞了一圈又折返原地，人車違停路口許久，警方驚覺可疑，將盧男攔下盤查，盧男不斷目光游移、神情顯為緊張，身上及車上飄著塑膠味。

    警方「好鼻師」驚覺有異，目視查看車內及後座，果真在乘客座位下方發現一大包疑似裝毒品咖啡包的夾鏈袋，警方問盧男「那是什麼？」，盧男不斷支吾其詞，還推給之前乘客留下，脫口「我自己的會收好」，他見事跡敗露，才坦承是毒咖啡包。

    警方現場查扣毒咖啡包108包共重566.97公克、毒咖啡包5包共重10.47公克，以及K他命10包共重19.02公克，將盧男帶回所內偵辦。

    警方調查，盧姓運將（33歲）到案坦承持有毒品，但否認販賣毒品，他辯稱工作壓力很大，才喝毒咖啡包放鬆心情，且開計程車警方應不會懷疑他，沒想到還是被警方逮獲，他實在悔不當初，不過警方對於盧男持有大量毒品，卻稱作為自己施用毒品說法持保留態度。

    警訊後將他依違反毒品危害防制條例移送法辦，全案將擴大溯源毒咖啡包來源，警方表示，近年來毒品混合型咖啡包十分盛行，千萬不要因為心情不好，就輕易接觸毒品，應協尋正當管道，才不會觸法又傷身，造成自己後悔一生。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣百包毒咖啡。（讀者提供）

    警方查扣百包毒咖啡。（讀者提供）

    警方查扣百包毒咖啡。（讀者提供）

    警方查扣百包毒咖啡。（讀者提供）

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