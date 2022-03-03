林姿妙神秘保險箱是真的！宜檢「應扣未扣」疑聲押失利關鍵

宜蘭地檢署指揮偵辦宜蘭縣長林姿妙一案。（資料照）

2022/03/03 13:57

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與兒女、縣府團隊涉貪污弊案，立委沈發惠先前爆料，有個神秘保險箱，檢方應扣未扣，讓林姿妙家人有機會清空，宜蘭地檢署反擊「子虛烏有」，但知情人士證實，確實有保險箱存在，至於裝的是珠寶、金錢還是個人物品，有待追查，若被滅證，保全證據恐出現漏洞，追訴更困難，更不排除是聲押林姿妙失利關鍵，據了解，這也是第二波搜查訊問的重點之一。宜檢對此表示，不予回應。

沈發惠上個月發文指出，1月13日第一波搜索時，檢察事務官請示檢察官，要不要去查扣該保險箱，檢察官回應「不必」，但搜索和約談結束後，林姿妙二兒子林佑澤拖了一卡行李箱，把神秘保險箱清空，據目擊者形容「真的很重」；宜檢聲押林姿妙失利，應扣未扣的保險箱，應該是關鍵。宜檢對此表示，「子虛烏有，不予回應」，不願進一步說明。

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不過，知情人士表示，爆料部分細節雖有出入，但神秘保險箱確實存在，多位廉政官也建請扣押；若保險箱裡，確實有關鍵證物，恐是聲押失利關鍵，也可能影響追訴，反之，若經約詢，只是一般資料或無法證明與林姿妙有關，保險箱重要度會降低，但無論何種情況，未及時扣押，痛失時機，辦案人員得花更多時間和力氣證明保險箱裝有何物，而保險箱內物品，因此成為第二波訊問重點之一。

林姿妙貴為縣長，動見觀瞻，涉入司法程序可受公評；但宜檢聲押林姿妙失利後，對於外界提問態度閃避，向高院提出抗告一事，對外界也無法交代清楚，拒絕釋疑。

法界人士認為，根據偵查不公開作業辦法，對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要，宜檢要羈押一位縣長，有適度說明必要，卻不讓民眾知道究竟發生何事，反讓外界質疑更多。

不過，宜檢羈押林姿妙雖然失利，但宜蘭地方法院、高等法院都認為，林姿妙確實犯罪嫌疑重大，只是無羈押必要性，因此80萬元交保請回；法界人士說，這顯示院方仍認可檢方搜證，是檢方起訴指標之一。

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