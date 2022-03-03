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    房租分攤起爭執！港籍女大生殺傷同學後輕生亡

    發生憾事的套房外觀。（民眾提供）

    發生憾事的套房外觀。（民眾提供）

    2022/03/03 14:40

    首次上稿 13:43
    更新時間 14:40

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市龔姓、林姓兩名女大生，一起在逢甲商圈租屋同住，今天凌晨疑因房租分攤問題起爭執，其中香港籍的龔女要求林女搬離未果竟持刀殺傷對方，林女負傷逃出求救，警方獲報先通報救護車將林女送醫，幸無生命危險，但同時間到兩人租住處時發現房門反鎖，經破門進入赫見龔女已輕生，經送醫仍宣告不治。

    據了解，分別21歲、20歲的龔姓及林姓女大生是同校同學，因私交甚篤，兩人同住逢甲商圈一間月租1.2萬元的套房，今天凌晨近1時許，兩人先是為了房租分攤問題起爭執，龔女要求林女搬離該處未果，竟持外觀類似刺刀，多用在野外求生的冷鋼刺刀，朝林女不斷揮舞。

    期間林女疑因奪刀未成，除虎口被劃傷，也造成左耳、後頸等處受傷，她負傷逃出租住處求救並報案，轄區第六分局西屯派出所獲報趕往時，驚見她渾身是血，緊急通報消防局救護車將她送醫，所幸她意識清楚，經救治目前已無生命危險。

    同時間警方也到案發的兩人租住處查看，卻發現套房房門已被龔女自房內以鏈條鎖上並反鎖，經會同消防人員破門進入時，赫見龔女已經輕生，經緊急送醫仍宣告不治，不排除龔女在動手傷人後畏罪輕生，至於案發確實原因，目前正由警方進一步調查釐清中。

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    消防人員先將受傷的林女送醫。（民眾提供）

    消防人員先將受傷的林女送醫。（民眾提供）

    警方會同消防人員破門，驚見龔女已輕生。（民眾提供）

    警方會同消防人員破門，驚見龔女已輕生。（民眾提供）

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