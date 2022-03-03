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    約炮做「半套」又沒看電影被告 男大生：阿不就女權自助餐

    情境照

    情境照

    2022/03/03 06:02

    〔記者王捷／台南報導〕蘇姓男大生在交友軟體上認識女大生，兩人原說好去看電影再去旅館休息，沒想到沒有準備保險套只做半套，結束後蘇男也沒帶她看電影，回家就將女大生封鎖了，原本蘇男以為沒什麼，但不久接到警分局通知，原來女大生對他提告猥褻，蘇男氣炸反問警方，女大生是幫他「打手槍」，他處於被動方也沒有強迫對方，對方覺得不舒服可以停下來，但對方幫他手淫到射精又告他「不就女權自助餐？」，警方訊後將全案依法函送。

    19歲的蘇男在高雄念書，他在交友APP上認識了女大生，兩個人聊了幾天後來雙方約好由蘇男搭火車到台南與女大生碰面，原本兩人打算先去看電影，再找地方休息一下，不過因為火車站附近就有旅館，因此蘇男才問女大生要不要先休息？監視器畫面顯示兩人一前一後走進旅館內，後來蘇男自稱，因為沒準備保險套，加上細看女大生發現她在APP上用「照騙」，他不想「做全套」，對方才幫他手淫射精。

    在激情期間，蘇男也沒有感受到火花，認為沒有進一步交往的空間，因此在完事後對女大生比較冷淡，也沒開口約對方去看電影，後來等女大生的朋友來找她時，蘇男就退房回到高雄，沒想到過幾天卻接到分局偵查隊的電話，要他到台南的分局做筆錄，他一開始還以為是詐騙掛了電話，警方費了許多心思證明身分，並告知他被女大生提告猥褻，蘇男這才覺得訝異，認為這是兩人說好的性行為，根本沒有強迫對方。

    製作筆錄時，警方不斷告誡蘇男，人都有身體自主權，對方說不要就應該停下來，但蘇男反問警方，女大生是幫他手淫，並沒有拿武器還是用言語恐嚇對方，如果對方覺得不愉快，應該就會停止幫他手淫，怎麼還會幫他手淫到射精？但警方強調，房間裡沒有其他證據可以證明蘇男有沒有強迫對方，不過女大生製作筆錄時有強調，在手淫期間有向蘇男表示「不要」。

    蘇男聽到後抱怨「根本女權自助餐」，在沒有證據的前提下不就要比誰比較會「唬爛」？不過警方沒有多說什麼，訊後將蘇男依猥褻罪法函送。

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