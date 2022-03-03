瑪莎惡少翻版？保持捷惡少不爽技術差 痛毆代駕司機

警方強調，雖然王男有拿出球棒作勢威脅，但並沒有拿球棒打人。（警方提供）

2022/03/03 05:51

〔記者王捷／台南報導〕台中去年發生瑪莎惡少案，把宋姓男大生打進加護病房，台南也發生類似案例，開保持捷的王姓男子凌晨4、5點喝完酒後叫了張姓代駕司機載他，但王男嫌張男駕駛技術差、收費1千元太高，拿出球棒恐嚇並痛毆張男，期間張男的小指被打斷倒地哀嚎時，王男還開著保持捷在他面前繞圈狂飆，此舉引來大批警力，警方將王男壓制後，依傷害、公共危險移送。

26歲的王男在1日凌晨4時許在中西區的KTV跟朋友喝完酒後，請張男開他的保持捷載他回家，抵達後張男跟王男收取代駕費1千元，雖然符合市場價，不過王男認為太貴，還嫌張男駕駛技術不好，張男想到收不到錢還要自己搭計程車回家，越想越不開心，因此雙方起了衝突，王男從車裡抄出球棒要打人，但是被張男搶走，也因此小拇指被打斷。

請繼續往下閱讀...

由於雙方吵鬧聲太大，很快就有人通報警方，當大批警力到場，王男開著自己的保持捷在張男前方來回繞圈，警方將他攔下後以傷害、公共危險罪移送，等到王男清醒時，供稱他在上車前就給張男500元，等抵達目的地後，張男又跟他收1千元，他才覺得不合理，所以才與張男有爭執，但警方告知王男，即使對方多收錢，也不該出手打人。

警方受訪時強調，王男並沒有以球棒攻擊張男，但是警方仍查扣了王男的球棒，同時表示不曉得王男從事什麼工作，只知道他「從商」，並不清楚王男為何可以開價值200萬起跳的保持捷。

在瑪莎惡少案後各地出現「棒球隊」，曾引起各地警局警戒，當時內政部長徐國勇要求警政署在M-ploice增列「物」的註記，未來臨檢若發現車輛內有刀械、球棒或其他危險物品要註記，南市警局也下令，類似案件發生後，不應該視為單純的傷害案，要了解嫌犯的背景資料，為什麼這麼年輕可以開這麼好的車，溯源嫌犯不法背景，斬斷不法份子的金援。

王男的保持捷。（記者王捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法