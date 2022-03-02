複製公部門防貪經驗 廉政署成立「企業服務廉政平台」

法務部與廉政署2日宣布成立「企業服務廉政平台」。（記者吳政峰攝）

2022/03/02 23:25

〔記者吳政峰／台北報導〕我國全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index）去年排名上升至25名，創歷史新高，而反賄指數亞洲第一、國防廉潔世界第六，也是史上最佳，法務部長蔡清祥委請廉政署以協助公部門的防貪經驗，幫助私部門養成法遵文化，廉政署2日宣布成立「企業服務廉政平台」，強化經貿經營環境。

廉政署長鄭銘謙舉辦「透明晶質獎」，敦促各機關養成防貪觀念，並擴大推廣「機關採購廉政平台」，讓政府在處理鉅額採購案時，可以先邀集不同領域的公私部門專家與機關站在同一陣線，並加入廉政署與司法人員，破除不當干擾和施壓，營造讓公務員勇於任事的環境。

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全國目前開設的廉政平台計34案，分別為中央12案、地方22案，總金額高達7905億餘元，廉政署官網也建立「機關採購廉政平台」專區，擴大行銷廉政平台成功案例，鼓勵機關成立「機關採購廉政平台」。

反貪成效獲得許多國際組織肯定，台灣的透明、反賄、廉潔指數紛紛向前邁進，蔡清祥認為除了公部門的防貪，私部門的遵法與採購案，可能也需要廉政署幫忙精進，讓企業不再擔心被捲入圖利，因而委請鄭銘謙設計。

廉政署2日宣布試辦「企業服務廉政平台」，整理之前與企業合作辦理的「促進產業發展 提升行政效能——破解圖利與便民迷思」交流座談及外商誠信論壇等活動資料，系統化成為資料庫，把企業可能發生的問題、法規不足、體制缺失，或是企業既有的優良制度，做成示範圖騰，供其他企業學習。

平台同時建立廉政署與企業之間的管道，讓企業在進行採購或與公部門交流的時候，透過諮詢，確認手段與方式合法，避免誤踩地雷，讓企業可以規劃出最有效率的內稽內控，並讓機關人員在承辦案件時，也不再擔心誤觸到圖利問題，公、私協力，可望強化台灣整體的經濟體質。

法務部長蔡清祥委請廉政署協助企業防貪。（記者吳政峰攝）

廉政署長鄭銘謙規劃出「企業服務廉政平台」。（記者吳政峰攝）

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