借貸糾紛涉暴力討債 中山警分局警員聲押禁見

中山警分局。（資料照）

2022/03/02 17:35

〔記者王定傳／新北報導〕丁姓男子向昔日「生意夥伴」中山分局勤務中心的王姓警員及王妻借款100萬元，日前，丁男被黑幫押往工廠囚禁凌虐，他獲釋後隨即報警，警方獲知後懷疑王員涉案，將他依妨害自由罪嫌函送法辦；新北地檢署今日指揮廉政署，會同警方到王員辦公室、住處搜索，訊後認為他涉嫌重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，王員在北市警中山分局勤務指揮中心任職，從警資歷已有20多年；警方調查，丁男早期透過朋友輾轉認識王員，他與王員及王妻曾一起合夥做生意。

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警方調查，2019年，娃娃機商機火熱，丁於是自立門戶從事娃娃機店經營，因欠缺資金，於是向昔日「生意夥伴」借來100萬元，但娃娃機風潮退燒迅速，丁不僅沒有賺到錢，也無力償還100萬元。

警方調查，丁起先還與王、王妻談妥合資「放款生意」來還債，由王妻出錢、丁負責處理借款事項，但這筆生意依然做不起來；王向丁討債不成，於是將前後共185萬元的債務轉讓給資產公司，資產公司又輾轉轉讓給有四海幫背景的黑幫成員。

黑幫成員為了向丁討債，派員尾隨埋伏，今年除夕夜當天，將丁押往新北八里一處工廠，輪番拿熱熔膠條毆打，丁被囚禁1天後獲釋，他隨即報警處理。

警方獲知後懷疑王員涉案，依妨害自由等罪嫌函送法辦，檢方今指揮廉政署及檢察事務官，並會同中山分局督察組，至中山分局辦公處所及王員位在新北市土城區住家等處實施搜索，扣得1部手機，並拘提王員到案，訊後認為他涉嫌重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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