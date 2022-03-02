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    笑爛！出車禍找人頂替「大叔秒變小鮮肉」 還拖友下水罪加一等

    埔里鎮和平東路與中山路口日前深夜發生2車碰撞事故，46歲肇事駕駛卻找23歲友人冒名頂替，自己則溜之大吉。（埔里分局提供）

    埔里鎮和平東路與中山路口日前深夜發生2車碰撞事故，46歲肇事駕駛卻找23歲友人冒名頂替，自己則溜之大吉。（埔里分局提供）

    2022/03/02 17:30

    〔記者佟振國／南投報導〕大叔秒變小鮮肉？！南投縣埔里鎮和平東路、中山路口先前發生2部轎車碰撞事故，其中46歲柯姓男子趁亂逃離現場，卻找來年齡只有一半的23歲戴姓男子冒名頂替，拙劣手法令現場目擊民眾笑翻，當然更瞞不過波麗士大人，調閱周邊監視器還原真相，不僅柯男肇逃罪加一等，還把多名好友一起拖下水揹了冒名頂替、偽造文書、藏匿人犯等罪嫌。

    警方表示，埔里鎮和平東路、中山路口日前凌晨1點多發生2部轎車碰撞事故，24歲孫姓女子因駕駛座安全氣囊爆開，胸痛受困車內無法移動，由現場民眾協助叫救護車送醫救治。

    眾人忙著救人之際，另1名開車的柯男及同車45歲張姓男子，趁亂同時搞失蹤，警方獲報到場處理，開車的人秒變成23歲戴姓男子，大叔變成小鮮肉，當場被現場目擊民眾拆穿，自然也瞞不了警察。

    警方調閱周邊監視器還原真相，原來柯男發生車禍後，立即致電戴男到場頂替當駕駛，並與同車的張男串通向警方表明是戴男開車肇事，再聯繫徐姓男子到場接應離開，柯男以為能隻手遮天，卻讓原本單純過失傷害的車禍案件，衍生為肇事逃逸，還把多名好友一起拖下水揹了冒名頂替、偽造文書、藏匿人犯等罪嫌，堪稱是豬隊友。

    這場交通事故由熱心民眾協助受困女駕駛就醫，更發現肇事駕駛企圖找人頂替的案外案。（埔里分局提供）

    這場交通事故由熱心民眾協助受困女駕駛就醫，更發現肇事駕駛企圖找人頂替的案外案。（埔里分局提供）

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