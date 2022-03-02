曳引車綠燈起步撞死婦人 駕駛判5月

李姓營業貨運曳引車司機，不慎撞死走在行人穿越道的葉姓婦人，高等法院今依過失致死罪判李5月徒刑、緩刑2年。（示意圖）

2022/03/02 16:06

〔記者楊國文／台北報導〕李姓營業貨運曳引車司機，被控3年前在桃園一處路口等候至綠燈起步時，將行走在行人穿越道的葉姓婦人撞倒輾斃，雖然鑑定結果指葉婦未遵守號誌而穿越馬路是肇事主因，但李男未注意車前狀況肇事，且即使因曳引車車身高度之故以致李男有視線死角，卻未禮讓葉婦，亦有過失，高等法院今依過失致死罪判李5月徒刑、緩刑2年。

判決指出，2019年2月11日下午2時45分許，李男駕駛營業貨運曳引車行經桃園市一處路口時，遇到紅燈而停等。曳引車因車身長，且後方連接半拖車，為避免產生視線死角，特別裝設行車視野輔助系統，駕駛透過車內的螢幕即可看見車頭前方的路況，避免發生意外。

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當李男看見亮起綠燈後，卻未注意駕駛座內行車視野輔助系統的螢幕，即貿然起步，而撞倒葉婦，並將她輾壓過去，雖經送醫仍不治。

審理時，李男坦承有過失，高院當庭勘驗行車紀錄器、行車視野輔助系統，發現從螢幕均攝得葉婦穿越行人穿越道的畫面，顯示雖然曳引車的車身高，而可能有視線死角，但若是李男在起步前，有依規定觀察行車視野輔助系統的螢幕，應可察覺葉婦的動態，不致於會將她撞死，認定他有過失致死刑責。

不過，高院審酌鑑定結果，顯示葉婦未遵守交通號誌的指示而穿越行人穿越道，是此事故的肇事主因，而李男的過失僅為肇事次因，因此今依過失致死罪判李男5月徒刑、緩刑2年，還可上訴。

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