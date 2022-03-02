偷拍女法官私密照 桃院男法官判刑撤職2年

桃園地院男法官蔡政佑被判決撤職停用2年。（取自學校焹頁）

2022/03/02 13:15

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院男法官蔡政佑，2020年間懷疑同辦公室的一名女法官有婚外情，竟偷拍她電腦裡面的私密照片與對話訊息，向院長檢舉，沒想到女法官早已無婚姻身分，得悉之後憤而提起妨害秘密告訴，高院去年判蔡男5月徒刑確定，職務法庭2日再判他撤職，停止任用公務員2年。

蔡政佑與女法官2020年間被分派在桃院刑事庭第18辦公室的前後座位，以OA隔板隔開，各有獨立辦公區域。蔡政佑懷疑女法官已婚，卻和另一名已婚的男子曖昧，私德不檢，2020年5月25日，決定趁女法官外出、辦公室沒有他人的機會，瀏覽她的電腦紀錄。

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蔡政佑用手機拍下女法官與曖昧男子的對話與私密照，並列印出來，做為證據向院長檢舉。女法官接獲院長約詢，出示身分證上的配偶欄空白，證明自己單身，並指曖昧男子戶籍謄本上的配偶欄亦為空白，兩人沒有婚外情的問題。

院長把初步調查結果轉知蔡政佑，沒想到蔡不死心，2020年6月17日下午4時27分，趁著辦公室無人的機會，故技重施，再度拍下女法官與曖昧男的對話紀錄共21張。沒想到女法官在接受約詢之後已有警覺，在座位後方裝設監視器，全程錄下蔡男第二次犯案的過程。

女法官蒐證後，向桃園地檢署提起妨害秘密告訴，並要求搜索蔡政佑的辦公室獲准。全案罪證確鑿，高等法院去年10月判蔡政佑5月徒刑，得易科罰金15萬元確定。

法官評鑑委員會去年3月依照「法官法」新制，直接把蔡政佑移送職務法庭懲戒，蔡成為首位未經監察院彈劾就進入司法懲戒程序的司法官。

職務法庭指出，蔡政佑的的竊錄方式，是點入女法官的LINE帳號，窺視並拍下私人對話與親密照片檔案，嚴重影響女法官人格的自由發展。而蔡政佑得知女法官與曖昧男子均為單身後，為證實對女法官的懷疑，竟再次偷拍她的私人對話紀錄，侵害隱私權與人格權甚鉅。

職務法庭表示，蔡政佑身為法官，所作所為卻與法官應具備的高尚人格相違背，對於司法所應具備的正直、磊落形象，戕害甚鉅，知法犯法，且經判處罪刑，已損及法官的職位尊嚴與職務信任，情節重大。

蔡政佑雖辯稱本件違失僅屬私事，是女法官堅持提告、欲讓他受懲戒以報復，但職務法庭認為，這種說法看不出自省的態度，已無法使社會大眾信任蔡政佑適任法官一職，考量他平日表現良好，評議後判其撤職，停止任用公務員2年，仍可上訴。

本案合議庭為職務法庭第一審第三庭，審判長法官蘇振堂（懲戒法院法官）、陪席法官蔡惠如（智慧財產及商業法院庭長）、受命法官汪怡君（高等法院法官）、參審員李英惠（中央研究院分子生物研究所副研究員）、參審員程明修（東吳大學法律系教授）。

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