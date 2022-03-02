1人分飾娛樂公司老董、鄉民等4角硬上求職女 惡狼和解也沒用

黃姓男子假扮海納百川娛樂公司董事長及工作人員，拐騙一名想進入演藝圈的女子到摩鐵，撫摸她胸部及下體等部位，並以手機錄下她的呻吟聲及拍攝裸照，隨後先後假扮2名手握裸照及錄音檔的網友，強逼性交得逞2次。（情境照）

2022/03/02 12:48

〔記者王定傳／新北報導〕35歲黃姓男子假扮海納百川娛樂公司董事長及工作人員，拐騙一名想進入演藝圈的女子到摩鐵，撫摸她胸部及下體等部位，並以手機錄下她的呻吟聲及拍攝裸照，隨後先後假扮2名手握裸照及錄音檔的網友，強逼性交得逞2次，甚至嗆說：「要把你搞到高潮才算數」，雖黃男認罪和解請求減刑，但新北地院合議庭認為黃男所為沒有任何值得同情之處，不予以減刑，依強制性交及恐嚇危安罪分別判刑3年4月及2個月徒刑。

檢警調查，2020年3月間，黃男在臉書上結識女子後，佯稱自己是海納百川娛樂公司董事長，可幫忙她詢問相關演藝工作事宜，隨後把她拐到摩鐵，親吻、撫摸女子胸部及下體，並以手機錄下她的呻吟聲。

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檢方調查，3月7日，黃男又假扮工作人員與女子聯繫說：「你是真的有想了解嗎？」、「你看看要不要先找他拍照建檔給我們」、「不然我一般不想幫忙公司建檔」、「有資料再來談吧」，使女子誤信確有演藝工作建檔一事，因此被騙往摩鐵拍攝裸照。

同年3月23日，黃男又以老董身分向女子攀談，威脅散佈錄音檔及裸照，逼女子與他發生性行為，被封鎖後不死心，先分飾第三名角色網友「JIM」，假意詢問女子是否有拍攝裸照，之後再以第四個角色網友「Jeff C」身分，出言威脅將散佈裸照及錄音檔，於10月7日強逼女子性交得逞一次。

檢方追查，黃男食髓知味，從同年10月8日起，陸續以「Jeff C」身分，傳訊要求「再來一次」，明知女子拒絕：「你不要強迫我、我只想恢復我的生活、不要再強人所難了」，竟威脅要聯繫她的男友，還要把裸照PO上DCARD論壇，甚至嗆說：「要把你搞到高潮才算數、快來給我X，不然自負風險」等語，再強逼性交得逞一次。

由於黃男事後仍不斷以此威脅發生性行為，女子忍無可忍報警處理，法院審理時，黃男認罪，其辯護人以黃男與被害者和解、無其他前科等理由，請求減輕其刑，合議庭認為，黃男恐嚇女子先後長達半年以上，以此迫使她就範、強制性交2次，之後意圖持續為之，所使用恫嚇言語越來越直接而露骨，雖他認罪和解，但其所為僅為滿足自己的私慾，沒有任何值得同情之處，不同意減刑。

合議庭斥責黃男所為危害女子身心健康，且使她留下難以抹滅的心理創傷，惡性不輕，惟念及他無前科紀錄，已賠償65萬元，犯後態度尚稱良好，因此判處上述徒刑，不給緩刑。

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