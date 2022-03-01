T妹下海變酒店妹夥全家殺包養男 資深檢警驚訝：從沒看過

酒店妹林姝妤，原本是短髮俐落的T妹，後來留有一頭長髮並到八大行業上班。（翻攝林姝妤臉書）

2022/03/01 23:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕從事八大行業的30歲女子林姝妤，原本是短髮俐落的T妹，多年錢為了家中經濟到八大行業工作，後來結識51歲張男並交往，每月還有十多萬元零用錢，但林女卻覬覦張男存款，夥同父母跟弟弟跟鄰居一起殺人，盜領470萬元存款，最後犯下強盜殺人，最重可處「死刑」的重罪。偵辦此案的資深員警表示，林女家並非迫切償還債務家庭，卻全家動員幫忙殺人，覺得驚訝也從來沒看過。

偵辦此案件的資深檢警表示，林女一家人行凶前，女方並不缺錢，家族成員也無迫切的債務需償還，甚至在偵查時主動坦承盜領金額470萬元，被捕後還補齊已花費約20萬元的盜款，顯然不缺金錢，而最令人費解的是，林女僅因貪財就急迫計畫殺人，全家不僅不勸阻，甚至甘為幫凶，全家都成為殺人犯實為罕見。

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據了解，林女曾是打扮中性的T妹，因幫忙服務酒店事務，覺得酒店小姐收入好，於是搖身一變成長髮妹，最後還被張男包養，而林女家人把她當搖錢樹，要買什麼名牌都會跟林女說，雖然張男每月給予十多萬零用錢，但林女仍無法滿足家人要求，進而覬覦張男身上財富並動起歪腦筋。但偵查初期，林女也指控常遭張男拳打腳踢，林女每次回家訴苦，家人不捨，所以才先下手為強。

不具名偵辦檢警表示，張男從事網路博奕業，取財亦非正道，進而讓林女價值觀偏差，全家人甚至起貪念，想要以黑吃黑霸佔張男整個財產，而且乾脆一不做二不休，沒有妥協空間就將人殺害，簡直比詐騙他人更狠毒。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方偵查內容指出，林女不滿交往間常跟張男發生爭吵，在獲悉張男金融帳戶有大筆款項，並得知提款卡密碼後，進而萌生殺害想法，對於遭暴力相向部分，林女並未提出驗傷證明，無法證明行凶動機。

葉建成表示，林女與家人預謀殺人犯罪屬實，並利用安眠藥，使被害人失去反應能力進而勒斃，此舉已明顯違反刑法第332條第1項強盜殺人罪行，在懲治盜匪條例廢止前，強盜殺人罪是唯一死刑，2002年廢止後，犯強盜罪而故意殺人者，處死刑或無期徒刑，檢方據此從重量刑是最重極刑。

林女與51歲張男交往，每月還有十多萬元零用錢花用卻不滿足，最後卻為錢財殺害男友。（民眾提供）

林女疑似覬覦張男存款，夥同父母跟弟弟跟鄰居一起殺人，最後盜領470萬元存款。（民眾提供）

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