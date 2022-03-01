屋主整理閒置房子赫見女乾屍 死亡至少2個月「不認識她」

新北市三重一處頂樓加蓋公寓6樓，今天上午被屋主發現1具乾屍，警方封鎖現場，初判死亡時間超過兩個月。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/01 17:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重1名屋主今天上午10時30分許，想整理閒置的頂樓加蓋住家，赫見屋內有人居住跡象，到房內一看，赫見有具乾屍，屋主嚇得奪門而出報警，警方獲報封鎖現場，鑑識人員勘驗，發現死者躺在床上死亡至少2個月，排除外力介入，屋主表示不認識該名女子，警方初判，因該處沒有上鎖，不排除呂女自行進入，死因仍待相驗釐清。

據了解，60歲宗姓男子今天上午到三重自強路閒置的頂樓加蓋5、6樓房子查看，發現屋內有遺留物品，懷疑遭人闖入，他再查看每個房間，打開臥室聞到一股臭味，趨前一看赫見有人睡在床上，他再走向前，赫見1具乾屍，他嚇得奪門而出報警。

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警方到場封鎖現場，鑑識人員勘察，發現死者躺於床上死亡多時，從乾扁程度看來，死亡至少兩個月，現場沒發現外力介入，也沒有打鬥或破壞門窗等可疑跡象。

60歲屋主宗姓男子說，這處5、6樓加蓋已兩年無人居住，但他不認識死者，懷疑6樓頂加沒上鎖，因而遭人侵入；警方從遺留證件，發現死者為47歲呂姓女子，通知胞兄指認確定身分，呂男表示，胞妹離家多年，不清楚她近況，對呂女死亡暫無意見，但確切死因，檢警仍待相驗釐清。

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