莽男大鬧超商 攻擊店員砸破玻璃門還襲警

張男今天中午與超商女店員爆發口角，持硬物攻擊店員、大搞破壞，舉椅子狂砸超商玻璃門，全程被側錄PO網，最後因襲警被制伏法辦。（記者闕敬倫翻攝）

2022/03/01 16:32

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市坪林區今天中午驚爆有莽漢大鬧超商，1名戶籍在宜蘭縣的男子與女店員爆發口角，竟當場持硬物攻擊店員，造成她頭部撕裂傷，並於店內大搞破壞，舉椅子狂砸超商玻璃門，全程被民眾側錄PO上網；新店警方獲報到場，男子還意圖攻擊員警，扯壞員警眼鏡，當場被制伏，警訊後依妨害公務、毀損、傷害及恐嚇罪嫌移送法辦。

今天午間時段，44歲張姓男子從宜蘭騎到北宜公路八段1家超商，疑心情不佳與69歲莊姓女店員發生爭執，莊女無奈拿起電話報警，張男竟當場失控，對她大聲喝斥，隨即抄硬物砸向莊女頭部，再暴走砸毀超商店內商品及陳設。

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轄區派出所員警開車趕抵現場，張男仍持續在超商門口撒野，數度舉起椅子怒砸玻璃門，造成現場玻璃碎裂一地；警方上前表明身分時，張男竟意圖騎車逃離現場，之後甚至出手攻擊陳姓員警臉部，造成陳員眼鏡遭拉扯損壞，隨後被壓制帶回偵訊。

莊女遭張男毆打後，頭部出現撕裂傷，在場員警緊急協助將她送往萬芳醫院，經治療後幸無大礙。

新店警分局調查，張男戶籍位在宜蘭縣，供稱因家人反對他與女友交往，深感情緒低落，騎車外出兜風到該超商，在店內飲酒後與莊姓女店員發生口角，才會失控暴走。

警方指出，遭張男攻擊的陳姓員警沒有受傷，僅價值6千元的眼鏡遭拉下毀損，超商的財損粗估約10萬元以上，全案訊後將張男依妨害公務、毀損、傷害、恐嚇等罪嫌移送台北地檢偵辦。

今天午間時段，44歲張男從宜蘭騎到北宜公路八段1家超商，與69歲莊姓女店員發生爭執，張男當場失控毆傷莊女，再暴走砸毀超商店內商品及陳設。（記者闕敬倫翻攝）

遭張男攻擊的陳姓員警沒有受傷，僅價值6千元的眼鏡毀損，全案訊後將張男依妨害公務、毀損、傷害、恐嚇等罪嫌移送台北地檢偵辦。（記者闕敬倫翻攝）

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