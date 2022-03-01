聲押林姿妙未成 宜檢今提抗告

宜蘭地檢署發言人梁光宗。（記者蔡昀容攝）

2022/03/01 16:33

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污等弊案，宜蘭地檢署聲押林姿妙、女兒林羿伶，以及縣府農業處長康立和未成，今天下午提出抗告。抗告書下午3點30分送抵宜蘭地方法院；宜院表示，4點20分左右整卷完畢，即送台灣高等法院審理。

宜檢表示，有關本署就宜蘭縣政府等機關人員涉弊聲請羈押，宜蘭地方法院於2月23日當庭認被告林姿妙、林羿伶、康立和均涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，但對林姿妙命具保80萬元，另諭知被告林羿伶、康立和請回一案，檢察官於2月25日收到裁定；經檢察官審酌本案偵查進行程度、犯罪性質、犯罪情狀及有湮滅證據與勾串共犯、證人之虞等一切情事，本案確有事實足認3人有刑事訴訟法之羈押原因與必要，上揭裁定未臻妥適，今天依法提出抗告。

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檢方提出抗告後，全案將送往台灣高等法院審理，若高院駁回抗告，將維持原裁定；若高院撤銷原裁定，發回宜蘭地方法院重為裁定，宜院須儘速傳喚被告到院進行羈押訊問庭。

據了解，檢方當初聲請羈押理由，包括康立和沒有理由冒犯法風險，圖利非親非故的人，很可能是受上級指示，有串供之虞；林羿伶則有事實足認叫他人滅證嫌疑。但院方認為，雖然2人犯罪嫌疑重大，卻沒有足夠證據和理由，可以認定2人有勾串證人或滅證疑慮，裁定無保請回。

至於林姿妙涉貪污圖利罪嫌方面，法院認為，檢方已供相關文書證據、監聽譯文，也完成相關提訊，沒有理由說明有串證及滅證之虞。在財產來源不明方面，林姿妙雖犯嫌重大，有滅證之虞，但不會因為沒有羈押，而難以追訴、審判。宜蘭地方法院裁定80萬元交保。（16:33更新）

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