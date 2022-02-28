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    台灣燈會今晚謝幕 高市警局調援電波干擾槍

    2022台灣燈會今晚謝幕，高市警局緊急調援電波干擾槍。（民眾提供）

    2022台灣燈會今晚謝幕，高市警局緊急調援電波干擾槍。（民眾提供）

    2022/02/28 16:45

    〔記者黃良傑／高雄報導〕2022台灣燈會「聚光臺灣、虎星高照」無人機昨晚最終場，高市警方出動3支電波干擾槍，1500架無人機最終場展演圓滿完成任務，干擾槍原本也功成身退，但因今日下午4時45分至晚上9時30分，將在主燈區衞武營中心舉行台灣燈會謝幕儀式，將主辦權交由下一座城市，預估仍會湧入人潮，因全程會有無人機空拍典禮，為免受干擾而墜機傷及人群，鳳山分局緊急向刑大調援干擾槍因應。

    高雄市長陳其邁今凌晨發文感謝大家共同成就美麗的高雄，也提到台灣燈會一開始規劃，就是以愛河灣、衛武營雙主場，針對疫情做分地、分時、分流應變，感謝約1000多位的無人機、及燈會展演工程師及團隊，超過6000位的義工和市府團隊的努力，帶給市民朋友、旅客的聲光饗宴。

    為期14天的「2022台灣燈會」將在2月28日於高雄衛武營主燈區謝幕，今下午4時45分至晚間9時30分，主燈區架設大型舞台表演精彩節目，包括人氣樂團告五人、饒舌歌手大支，另以阿卡貝拉方式演唱的尋人啟事樂團，以及新古典室內樂團所演出的音樂劇「阿嬤的歌本」。

    警方為防範負責空拍的無人機受干擾墜地砸傷人，同時避免有不明電波影響，或不明無人機升空危及人群，鳳山分局今午緊急向刑大調援1支電波干擾槍，繼續守護人潮的安全。

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