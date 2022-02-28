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    2歲女童送托常有大小傷痕 無照保母判5月

    2歲女童送托常有大小傷痕，桃園地院近日依2個過失傷害罪，判處保母應執行5月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    2歲女童送托常有大小傷痕，桃園地院近日依2個過失傷害罪，判處保母應執行5月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    2022/02/28 14:19

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有家長將2歲女兒送托，不時發現她身上有大小傷勢，送醫就診揭露27歲吳姓保母根本無照，托育場所未設置安全措施又超收，導致女兒與其他孩子玩耍或不明原因，碰撞茶几桌角、冰箱而受傷，家長怒對保母提告，桃園地院依2個過失傷害罪，判處吳女應執行有期徒刑5月。

    吳女曾擔任幼稚園老師，後於自家托育幼童為業，但她並未考領保母人員技術士證，2020年1月2日至同年4月17日，張姓家長以每月1萬3000元代價，委請吳女托育2歲女兒，並由吳女丈夫負責接送。

    家長指控，女兒托育約2個月後，先是發現她身上有瘀傷，經詢問吳女表示，女童是與其他人玩耍時，不慎碰撞茶几桌角，事隔約10天，又發現頭皮鈍傷、頭部鈍傷及臉部多處瘀傷，隨即以Line詢問吳女，她解釋是不明原因撞擊到冰箱，除了將女兒送醫治療，也決定停托並對吳女提告。

    吳女警訊及偵訊時坦承無照，另有其他證人佐證，吳女托育服務環境未經安全檢核，不但超收還有養寵物，檢方認為，吳女與家長常有聯繫及對話，且無積極證據顯示有故意傷害女童行為，改依過失傷害罪嫌將她起訴，桃園地院近日依2個過失傷害罪各判處3月徒刑，應執行5月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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