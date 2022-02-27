為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎車自撞抽血化驗被疑酒駕 騎士喊冤稱喝多多綠判無罪

    機車自撞抽血化驗採酵素反應法認超標酒駕，騎士喊冤稱喝多多綠，高雄地院判他無罪。（記者黃良傑攝）

    機車自撞抽血化驗採酵素反應法認超標酒駕，騎士喊冤稱喝多多綠，高雄地院判他無罪。（記者黃良傑攝）

    2022/02/27 15:27

    〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓男子前年於馬祖騎機車自撞受傷，送醫並抽血測到酒精濃度每公升0.51毫克，被依公共危險罪送辦，陳男否認酒駕，辯稱喝的是多多綠，經高雄地方法院審理，發現當時採酵素反應法檢驗酒精，並未進一步使用頂空氣相層析分析法，有可能因酵素反應法而出現偽陽性，因無其他佐證被告達無法安全駕駛程度，判決無罪。

    判決書指出，被告陳姓騎士前年10月赴馬祖民宿工作，工作結束後到民宿找朋友聊天，騎機車離開經北竿村莒光堡附近，不慎自撞路旁護欄受傷，送醫抽血檢測，換算酒測值0.51，被依公共危險罪嫌送辦，他辯稱當時並沒有酒駕，是喝多多綠，不解為何會被驗出有酒精反應。

    法官勘驗現場，陳男於車禍發生前10天才到北竿打工換宿，未必熟悉路況，加上事發路況是下坡，光線昏暗，確有自撞可能性，此外，並去函檢測酒精的醫事檢驗所，得知當時採「酵素反應法」方式，不同於世界各國刑事鑑識及法醫毒物單位用的分析方法。

    法務部法醫研究所表示，生化酵素免疫分析法拿來檢測酒精，若受到急救輸液等因素干擾，該檢體容易出現偽陽性反應，建議只能做初篩供醫療參考，若檢測為陽性，需要再以頂空氣相層析分析，才能成為法庭證據，警方無其他證據證明被告不能安全駕駛，最後因罪證不足判決無罪。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕丟駕照…婦酒後騎車回家 舊蘇花和仁隧道內自摔亡
    2022/02/26 16:31

    酒駕丟駕照…婦酒後騎車回家 舊蘇花和仁隧道內自摔亡
    酒駕肇事強制驗血違憲 警署將配合研修採證程序
    2022/02/25 22:18

    酒駕肇事強制驗血違憲 警署將配合研修採證程序

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    肇事拒酒測警方強制驗血 大法官宣告違憲
    2022/02/25 15:15

    肇事拒酒測警方強制驗血 大法官宣告違憲
    4天內2度酒駕被逮 男子聽到「移送」哭求原諒
    2022/02/25 11:02

    4天內2度酒駕被逮 男子聽到「移送」哭求原諒
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播