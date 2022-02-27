騎車自撞抽血化驗被疑酒駕 騎士喊冤稱喝多多綠判無罪

機車自撞抽血化驗採酵素反應法認超標酒駕，騎士喊冤稱喝多多綠，高雄地院判他無罪。（記者黃良傑攝）

2022/02/27 15:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓男子前年於馬祖騎機車自撞受傷，送醫並抽血測到酒精濃度每公升0.51毫克，被依公共危險罪送辦，陳男否認酒駕，辯稱喝的是多多綠，經高雄地方法院審理，發現當時採酵素反應法檢驗酒精，並未進一步使用頂空氣相層析分析法，有可能因酵素反應法而出現偽陽性，因無其他佐證被告達無法安全駕駛程度，判決無罪。

判決書指出，被告陳姓騎士前年10月赴馬祖民宿工作，工作結束後到民宿找朋友聊天，騎機車離開經北竿村莒光堡附近，不慎自撞路旁護欄受傷，送醫抽血檢測，換算酒測值0.51，被依公共危險罪嫌送辦，他辯稱當時並沒有酒駕，是喝多多綠，不解為何會被驗出有酒精反應。

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法官勘驗現場，陳男於車禍發生前10天才到北竿打工換宿，未必熟悉路況，加上事發路況是下坡，光線昏暗，確有自撞可能性，此外，並去函檢測酒精的醫事檢驗所，得知當時採「酵素反應法」方式，不同於世界各國刑事鑑識及法醫毒物單位用的分析方法。

法務部法醫研究所表示，生化酵素免疫分析法拿來檢測酒精，若受到急救輸液等因素干擾，該檢體容易出現偽陽性反應，建議只能做初篩供醫療參考，若檢測為陽性，需要再以頂空氣相層析分析，才能成為法庭證據，警方無其他證據證明被告不能安全駕駛，最後因罪證不足判決無罪。

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