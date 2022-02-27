飆車族再現？ 青少年騎機車夜遊放鞭炮 警壓制取締

新湖警分局今天凌晨獲報有機車夜遊族群聚喧鬧，派出4網警力趕赴壓制，而為了防堵夜遊機車流竄，警車不惜逆向行駛以攔截。（記者黃美珠翻攝）

2022/02/27 14:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天有段「飆車族公然挑戰公權力丟水雷」的影片在網路上流傳，原來是台15線新竹新豐鳳鼻段今天凌晨4點左右，出現20幾輛青少年騎乘機車夜遊群集影響安寧還放鞭炮的場景。

新湖警分局獲報後立刻指派線上巡邏警力前往圍捕取締，前述夜遊機車隊一見警車逆向到場約制立即分頭逃竄，看得其他用路人都傻眼，嚴重影響交通安全。

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警方表示，他們已經依法蒐證，發現有的機車駕駛人有無照騎車、變造改造車體、逆向行駛，甚至拿口罩遮擋車牌等交通違規行為，他們將逐一依法告發。迄今過濾至少有7件仍持續過濾告發中。

另針對燃放鞭炮的違法違序者，警方已經掌握相關對象，除了依違反社會秩序維護法，也不排除這批機車夜遊族的行徑有致公眾往來通行危險之虞，將深入追究依法究辦。

新湖分局強調，他們每逢假日的深夜時段，從凌晨0點到清晨6點都有規劃防飆勤務，以防制危險駕車行徑，昨天和今天就總共開單告發27件。

今天凌晨前述夜遊機車族的行為發生時，正值該分局防飆勤務當中，所以立刻派出4個警網前往壓制取締，後續會持續嚴加防範。

新竹縣西濱快速公路新豐鳳鼻尾段今天凌晨4點發生青少年群集騎機車放鞭炮、跟警車玩躲貓貓事件。（記者黃美珠翻攝）

為了防堵飆車族，警車不惜冒險逆向行駛，騎機車夜遊的青少年則一哄而散。（記者黃美珠翻攝）

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