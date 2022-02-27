桃園民宅大火 1婦人差點跳樓逃生

桃園市平鎮區民宅大火，楊姓婦人不敵濃煙差點跳樓逃生，消防員勸阻以雙節梯協助逃生。（記者李容萍翻攝）

2022/02/27 13:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區振中街90巷一棟民宅，今（27）日上午突然失火，2樓後方居室雜物燃燒，3樓大量濃煙冒出，一發不可收拾，68歲楊姓婦人受阻3樓鐵窗待救，因不敵濃煙侵襲，一度想跳樓逃生，經消防員當機立斷安撫穩楊婦情緒勿跳樓，立即架設雙節梯救出，送醫治療沒有生命危險。

桃園市消防局第四大隊於上午8點8分接獲火警通報，共調派各式消防車15、消防人員38人前往灌救，火勢於8點29分控制、8點41分撲滅；過程中，當時屋內2樓居住家人發現大火，喊叫逃生，家人3人順利逃生，大火阻隔往3樓梯間，造成楊姓婦人受困，她跑到3樓鐵窗，不敵濃煙侵襲，一度試圖跳樓逃生。

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消防員發現楊婦受困3樓鐵窗旁待救，緊急安撫她情緒和呼籲不要跳樓以免發生危險，並架設雙節梯救援，拉水線布線進入室內救出楊婦，給予氧氣面罩緊急送醫，楊婦意識清醒，無明顯外傷，生命徵象穩定。

消防局第四大隊表示，該民宅火災疑因2樓起居室後方雜物冒出濃煙火花，火災原因正由火災調查人員鑑定釐情，提醒民眾平時留意家中用火、用電安全，老舊電線定期檢查、更換，勿囤積過多雜物，否則一旦發生火災將產生高溫與濃煙，造成嚴重人命傷亡；另外，家中樓層應加裝住宅用火災警報器及定期維護檢查，提升居家安全，避免火災危險；如有加裝鐵窗務必留活口，以利逃生；火災發生時，應保持冷靜採取「小火快跑，大火關門」正確逃生避難措施。

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