口罩成了壓垮婚姻的稻草？法院連三審判准台灣夫離掉中國妻

口罩曾經有一罩難求的階段。台東陳姓男子被王姓中國妻誆騙因疫情回不了台灣，他心疼還奔波買口罩託人送到中國欲保護妻，沒想到她人一直在台灣。（記者黃明堂攝）

2022/02/27 09:45

〔記者黃明堂／台東報導〕台東陳姓男子娶了王姓中國妻，同住不久，王女離家謊稱人在中國，因疫情被隔離，那時一罩難求，陳男還奔波買口罩託人送到中國給妻做好保護，沒想到她人一直住在南投，傷心訴請離婚。王女不甘一無所有而拒絕，台東地方法院法官判准離後，她接連上訴，但先後被花蓮高分院、最高法院認為她誆騙才破壞婚姻，駁回上訴，三審判離定讞。

陳姓男子3年多前與王女在中國福州市結婚，2019年8月間王女入境台灣，在台東共同婚姻生活。但同年10月王女說要去南投找表姊玩，到了南投卻說要留在那裡工作，陳男不同意，她在11月回台東，沒幾天就說要回中國。

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王女隔月就回台灣，沒回台東，暪著老公獨自跑到南投，並且向老公說她因疫情在中國被隔離，無法回台灣。陳男擔心妻子染疫，多處奔走購買醫療用口罩，再交由被告友人協助帶到中國，完全不知她一直在南投。

陳男指王女人在南投，卻持續在雙方LINE對話中營造人滯留中國的假像，她於2020年7月1日向他謊稱「我買了3號的機票」，他信以為真，認為抵台後還要隔離14天，於7月17日詢問「今天要到下午4點才能解除隔離嗎？」她於7月18日再稱「解除了，哈哈哈」！通通是編造的。

陳男向法官說，妻子從前年11月間離家迄今，經他多次要求返回台東同居而不履行，惡意遺棄，且婚姻已發生破綻而無回復之望，請求判准離婚。

王女在庭訊中表達不同意離婚，反指老公的收入都是交給父母，她感到生活費用不足，才到南投找經營水果行的表姊打工。因為他反對她在南投工作，才隱暪回台之事。她感覺是被騙來台灣，但仍想繼續維繫婚姻，因此在一審判離後，上訴二審再判離，她上訴到最高法院，但仍挽回不了婚姻。

最高法院法官認為，王女在台卻以人在中國被隔離為由，誆騙被上訴人協助購買醫療口罩、手套等物，還營造返台假象，婚姻有難以維持之重大事由，雙方已逾1年3月，形同陌路，已毫無情感可言，夫妻關係已名存實亡，應予准許離婚。

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