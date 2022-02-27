扯！男大白天邊騎單車邊喝酒 一路搖晃

孫男大白天邊騎單車邊喝酒，求警放他一馬反被開罰。（讀者提供）

2022/02/27 08:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名孫姓男子大白天邊騎單車、邊喝酒，一路左搖右晃、重心不穩，欲騎過楠梓區加昌、宏昌街口，誇張行為引來警方攔查關心，孫男竟扯快到家了，應該不會怎樣，反求警方放他一馬，警方當場對孫男實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克，依法開出600元至1200元罰單。

楠梓警分局加昌派出所巡佐羅俊弘、警員曾建翔前天巡邏經過楠梓區後昌路，發現1名單車騎士居然一手騎單車、一手持罐裝啤酒，且左搖右晃重心不穩，警方上前將他攔下盤查身份，發現孫姓男子（47歲）渾身酒味。

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警方告誡孫男騎單車喝酒行為很危險，孫男坦承邊騎車、邊喝酒，認為住家就在附近，騎單車一下就到家了，應該不會怎樣，反求警方放他一馬。

警方當場對孫男實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克，由於非屬動力交通工具，警方未將他依刑法公共危險罪嫌送辦，當場依違反道路交通管理處罰條例，開出600元至1200元罰單，並要求他徒步返家，不得再邊騎單車、邊喝酒。

楠梓警方提醒民眾千萬不要誤以為酒後騎乘單車就沒有罰則，依道路交通管理處罰條例73條第2項規定「駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準（0.15mg/l）者，可處600元至1200元罰緩，且拒測者依道路交通管理處罰條例73條第3項規定可處2400元罰緩。

此外，民眾如果駕駛的是電動（輔助）自行車，因屬動力交通工具，若酒測值達每公升0.25毫克以上，將觸犯刑法第185條之3公共危險罪，警方呼籲民眾酒後採步行方式或搭乘計程車，保護自己也保護別人，以維護交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方當場對孫男實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克，依法開出600元至1200元罰單。（讀者提供）

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