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    首頁　>　社會

    大湖老翁遭撞倒輾爆頭慘死 2車底盤採到生物跡證

    苗栗縣83歲黃姓老翁今天凌晨2點多在台3線公路大湖鄉南下路段遭車輛撞擊身亡，頭顱破裂、死狀悽慘，肇事車輛逃逸。（讀者提供）

    苗栗縣83歲黃姓老翁今天凌晨2點多在台3線公路大湖鄉南下路段遭車輛撞擊身亡，頭顱破裂、死狀悽慘，肇事車輛逃逸。（讀者提供）

    2022/02/26 19:21

    相關新聞連結：
    冷血！老翁被撞倒又遭輾爆頭 直到第6車發現才報警

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣83歲黃姓老翁今天凌晨2點多在台3線公路大湖鄉南下路段被撞，頭顱破裂、死狀悽慘，肇事車輛逃逸。警方追查涉案5輛車駕駛到案說明，其中，吳姓、劉姓男子車輛底盤有明顯生物跡證，被警方依過失致死、肇事逃逸罪嫌留置調查。

    大湖警分局今天凌晨2點38分左右接獲報案，台3線132.5公里南下路段內線車道，有一人倒臥在地，頭部重創已明顯死亡。員警趕赴現場發現，一名男性頭顱爆裂、腦漿四，但身上無證件。

    員警拉起封鎖線，封閉車道，採集指紋分析比對，查出死者是居住在附近的大湖鄉83歲黃姓老翁，通知家屬確認身分。家屬向警方說，老翁有失智情形，可能半夜睡不著覺外出。

    據報案人指稱，行經現場時，發現老翁已倒地死亡，警方過濾周邊路口監視器畫面，交叉比對發現有5輛汽車涉嫌，已陸續通知駕駛到案說明釐清。

    其中，一名台中男駕駛洗過車，原先被懷疑，但採檢後排除。其他到案的車輛及駕駛中，吳姓、劉姓2名年輕男子是朋友，當時一前一後分別駕駛皮卡和轎車南下，經過案發路段後又雙雙折返，2人車子底盤都採到明顯跡證，但2人聲稱行經現場覺得有異狀而折回，返回時已有人報警處理。

    全案將報請檢方相驗，至於車輛有採集到明顯生物跡證的吳姓、劉姓男子，警方先行留置。

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