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    小叔啃老又長期酒後騷擾摔東西 搞到嫂嫂崩潰1天報案4次

    針對彰化婦人不堪小叔長期酒後亂事，彰化和美警分局強調已向檢方聲請拘票，讓男子強制到案說明。（記者劉曉欣攝）

    針對彰化婦人不堪小叔長期酒後亂事，彰化和美警分局強調已向檢方聲請拘票，讓男子強制到案說明。（記者劉曉欣攝）

    2022/02/26 20:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣婦人不堪啃老小叔只要喝酒之後，就會砸東西、摔酒瓶，曾經一天報案4次也沒輒，搞到全家都快要精神崩潰。和美警方表示，警方有受理這起親屬糾紛，也曾會同相關單位強制就醫，由於男子未到案說明，今天已向檢方聲請拘票，已在傍晚拘提到案。

    彰化婦人在《爆料公社》貼文指出，將近20年來都飽受小叔的騷擾，小叔因為長期無業，都靠著父母養他，還幫他收拾爛攤子，只要酒一下肚，就跑到隔壁兄長的住家摔東西、砸東西，最後親友無計可施，只好裝監視器。

    彰化婦人表示，幾天前一早起床後看到門口的機車被推倒在地，旁邊都是花盆，調閱監視器之後才發現，原來是小叔半夜喝醉酒跑出來，先把機車推倒在地，再拿起好幾個花盆來砸機車，只好通報警察處理，但因為不是現行犯，警察也拿他沒辦法，就算是強制就醫，也1、2個小時後又回來，真的身心俱疲了。

    和美分局副分局長詹廷育指出，警方接獲這起親屬糾紛都有受理，也有會同消防、衛生單位將男子強制就醫，由於男子未到案說明，已向檢方聲請拘票強制到案說明，男子已在傍晚拘提到案。

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