男子開車撞傷人跑掉 「肇事逃逸」被判...無罪！

施男駕駛貨車發現車輛引擎溫度過高，於銅鑼鄉客屬大橋上把車靠邊停放。（記者彭健禮翻攝）

2022/02/26 17:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣施姓男子夜間駕駛貨車，發現引擎溫度過高，把車靠邊停放並下車檢查，不料他上車時，遭劉姓男子開車撞上、受重傷；但劉男沒有停下，逕自離開。劉男經警方循線查獲，被檢方依肇事逃逸、過失傷害罪嫌起訴。但法官據交通部車輛行車事故鑑定意見，施男行為是肇事原因，劉男措手不及、無肇因，判劉男無罪。

施男於前年8月14日晚間近8點許，發現駕駛的貨車引擎溫度過高，於銅鑼鄉客屬大橋上把車靠邊停放，並下車檢查。不料，他上車時，遭劉男開車撞上，但劉男沒有停下，逕自離開。警方獲報於事故現場發現劉男車輛因撞擊而掉落的後視鏡，並調閱道路監視器影像，循線將劉男依法送辦。

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檢方認為，劉男本應注意車前狀況及與他車保持半公尺以上安全間距，而依當時情形，並無不能注意之情事，竟疏未注意撞上施男，造成施男肝臟撕裂傷、右側第8、9、10肋骨骨折、第12胸椎橫突骨折等傷害，依肇事逃逸及過失傷害罪嫌提起公訴。

但法官認為，劉男於案發當下為駕車直行且擁有優先路權之人，施男的車輛先佔用劉男行駛車道3分之1，又未顯示燈號也未於後方豎立故障標誌，即貿然自佔用車道停放的車頭左前方竄出，於此客觀情境下能否認為劉男有未注意車前狀況之過失，已非無疑。

法官也認為，駕駛人於行車過程中除車前狀況，也應注意環繞車輛周邊的具體風險，但施男從車頭左前方欲跨入車道前，並未觀看車道上有無行進中車輛，且劉男行駛車道上，已有約3分之1被施男的車輛佔據，施男車輛又未顯示車輛燈號也未於後方豎立車輛故障標誌，難令劉男發現施男竄出並進而判斷其正欲跨入車道內。

且法官指出，劉男自施男出現在故障車輛左前方至遭撞擊間反應時間至多僅約2秒，更難苛令劉男於此甚為短暫之反應時間內，精準發現、辨識後判斷施男行動，並進一步即時採取如剎車等措施。

法官再依交通部公路總局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會，對於此件車禍所回覆的鑑定意見「告訴人駕駛自用小貨車，行經橋梁路段遇車輛故障而占用車道停車，未於車輛後方豎立車輛故障標誌，且下車後從其所停放車輛前方跨入車道返回上車時，未充分注意車道上行進中之車輛並讓其先行，為肇事原因。被告駕駛自用小客車，措手不及，無肇事因」，判劉男無罪。

警方在事故現場發現劉男車輛因撞擊而斷裂的後視鏡碎片。（記者彭健禮翻攝）

劉男的車輛左後視鏡因撞擊而斷裂。（記者彭健禮翻攝）

施男從貨車車頭出現。（記者彭健禮翻攝）

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