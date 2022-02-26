獨家》品田山墜谷男子遺體尋獲 救人領隊仍失聯

2名墜谷山友發生意外現場。（新竹縣府消防局第2大隊提供）

2022/02/26 17:10

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今天不幸在「武陵四秀」品田山第一斷崖發生墜谷意外的67歲陳姓男子，遺體已經尋獲，發現地點就在斷崖正下方100公尺深處，但因高山積雪未退，沒有山路可通，新竹縣政府消防局第2大隊山搜隊員們冒險，以人力綁繩後下探尋路接近陳男遺體，斷崖上方靠徒手拉繩跟山風、路面滑冰對抗，爭取「破冰」成功將陳男遺體帶回懸崖上方的可能性，但迄今還在努力當中。

第2大隊大隊長陳軍佑說，隊員們回傳山頂目前氣溫不到攝氏10度，到處是冰雪，走路都有困難，更別提要徒手攀岩下切到陳男遺體處，危險的狀況就連他也替隊員們擔心，研判1、2日內恐難以順利「帶回」陳男遺體，正在努力突破困境。

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陳軍佑說，10名山搜隊員上山後，先以空拍機空勘搜尋墜谷的67歲陳姓山友和50歲吳姓領隊下落，大約4點左右終於發現陳男遺體卡在第1斷崖正下方100公尺山壁上，陳男家屬獲悉後非常焦慮和傷心，已決定要從彰化北上守候。

至於仍失聯的領隊吳男事發當時因為看到陳男打滑快要摔落，情急之下伸手試圖營救未果，以致跟陳男雙雙墜谷仍生死未卜，其親友截至記者發稿為止，迄今也還無人跟新竹縣政府消防局聯繫。

新竹縣政府消防局山搜隊員們靠人力和拉繩，有人在懸崖上跟山風和滑冰對抗，保護著圖左下冒險下切山壁試圖要帶回陳男遺體的隊友。（新竹縣政府消防局第2大隊提供）

搜救人員利用空拍機空勘，終於在紅圈處發現不幸墜谷的陳姓山友遺體。（新竹縣政府消防局第2大隊提供）

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