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    酒店妹出場吸笑氣昏迷 醒來驚見男客騎在身上

    酒店妹吸食笑氣、飲酒、吃梅片後昏迷，遭到楊姓客人性侵。（示意圖）

    酒店妹吸食笑氣、飲酒、吃梅片後昏迷，遭到楊姓客人性侵。（示意圖）

    2022/02/26 15:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名酒店妹2018年間被楊姓客人框出場，到摩鐵開趴，席間大量飲酒並吸笑氣，陷入昏迷。醒來時，酒店妹驚見楊男騎在她身上，正在性侵，立刻斥責反抗，惟被壓制，慘遭得手。酒店妹拿到坐檯費後，立刻報警，一審桃園地院判楊男3年半徒刑，日前獲得高等法院維持。

    2018年間，楊男到酒店消費，點該名女子坐檯陪酒，並把她框出場到摩鐵開趴續攤，席間另有一對男女朋友，4人喝酒又吸笑氣，意識迷茫，而後情侶先行離去，只留下楊男與酒店妹，酒店妹吃了楊男提供的梅片之後，就失去意識昏迷。

    不知過了多久，酒店妹睜開眼睛，突然發現楊男正騎在她的身上，而她的下半身赤裸，遭到性侵。酒店妹當場喝斥楊男罷手，但力量不足以反抗，楊男強押著她完事。

    酒店妹衝到廁所，用通訊軟體向友人求助，友人建議她私下錄音自保。而她在收到楊男支付的檯錢之後，隨即搭計程車前往醫院驗傷，並報警處理。檢驗人員在酒店妹的血液中驗出鎮定劑與安眠藥。

    酒店妹表示，楊男框她出場時頻說「想X妳」，她本欲離去，但被在場人士安撫而留下，沒想到竟遭性侵。她提示錄音「我剛剛是不是叫你不要硬上我了？你告訴我是還是不是？」、「他媽的我願意我會哭是不是啦」，佐證楊男確實違反其意願性侵。兩人尚未和解。

    一審認為，楊男乘機對熟睡中的被害女性交，被制止後仍未停止，無視抵抗，輕視性自主權，且未見有所悛悔，審酌被害女的意見後，判刑3年6月。

    二審指出，一審已針對楊男的辯詞一一指駁，認事用法，俱無違誤，量刑亦稱妥適，楊男仍否認犯罪，上訴無理由，駁回其訴，仍可上訴。

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