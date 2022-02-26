男師猥褻女友人、大義母爆料還偷拍沐浴 女提告「不要讓他當老師」

王男對小夢伸出鹹豬手，被判刑1年2月。（示意圖）

2022/02/26 14:55

〔記者吳政峰／台北報導〕一名王姓國小補救教學男性教師，2018年與女子小夢（化名）等多名友人飲酒餐敘，小夢因不勝酒力又信任王男，同意在他家借宿一晚，沒想到王男竟趁她熟睡時偷摸胸部與下體。小夢事後還接獲王男母親爆料，才知連沐浴也遭偷拍，憤而提起乘機猥褻告訴，並要求法官「判重一點」、「不要讓他當老師」。高等法院認為原審桃園地院判刑1年2月合理，駁回王男上訴。

王男在高中時期就結識了小夢，大學考上特教系，畢業後擔任國小補救教學的老師。2018年間，高中友人相聚，王男與小夢均受邀出席，王男見小夢黃湯下肚舉步踉蹌，便問她要不要先到租屋處借宿一晚，等酒醒再返家。

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由於之前曾有多名女性友人也住過王男家，均無人反應有異，小夢因而相信王男是好人，同意到王男租屋處過夜。

熟睡間，小夢突然感到腹部遭摸，鹹豬手接著深入內衣襲胸，她才驚覺遭到王男猥褻，但不知如何是好，只好變換睡姿躲避，繼續佯裝熟睡，並用雙手抱胸或被子護胸等方式抵禦，未料，王男不肯罷休，繼續伸出鹹豬手，甚至把手伸到內褲內摸其下體，讓小夢非常驚慌。

隔天起床後，小夢不知如何面對昔日好友竟是色狼的事實，只好假裝沒事，回家後越想越不對，傳訊跟好友泣訴，覺得噁心、很髒、害怕。

小夢原本不想提告，直到5個月後收到王男的母親通知，才知道案發當日不只被偷摸，連洗澡沐浴的私密影像也被偷拍，心情沮喪，決定提起乘機猥褻告訴。

被法官問到量刑意見時，小夢強調「希望可以判重一點，因為我記得他好像是讀教育體系的，是特教的，因為他做出這種行為，很不適合再從事這樣的職業，所以希望可以讓他不要當老師」。一審桃園地院因而判王男1年2月刑。

王男認為判太重，提起上訴，但高院直指原審認事用法無誤，量刑也妥適，日前駁回其訴，仍可上訴。

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