違停小黃突開車門害摔車 22歲騎士慘遭後方砂石車碾爆頭慘死

張男遭砂石車當場輾斃。（記者徐聖倫翻攝）

2022/02/26 14:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕66歲多元計程車林姓駕駛今上午9時許前往新北市三重區新北大道一段載客，林男將車違停在公車站，開車門時還沒注意後方來車，害得22歲張姓機車騎士摔車，接著被後方砂石車碾爆頭當場慘死，警方表示，初步看來是林男肇責最大，將依法送辦。

據了解，林男9時許接獲通知前往新北大道一段載客，他貪圖方便將汽車違停在公車站，疑似在等待客人期間欲下車購物，也沒注意後方來車便直接開啟車門，導致張姓騎士撞上車門摔車，更倒楣的是後方砂石車根本來不及反應，直接輾過張男頭部，張男當場遭輾斃。

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警方獲報趕抵，張男已明顯死亡，據調查，張男當時也正準備要上班，沒想到上班路成了黃泉路。偵訊時，林男表示自己要準備載客，也承認並未注意後方來車，另36歲砂石車王姓駕駛則說，事情發生太突然，他雖照著限速開也來不及反應。

警方說，初步看來是林男肇責較大，但詳細責任歸屬仍待調查釐清，林男、王男都將依過失致死罪移送法辦。

另警方也呼籲，用路人務必遵守交通規則，切勿貪方便違停，開車門時也務必注意後方來車，以免不必要意外發生。

監視器拍下林男違停還未注意後方來車就開車門，害張男摔車並遭後方砂石車輾斃。（記者徐聖倫翻攝）

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