為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人妻車震被抓猴！辯稱教學情趣用品 法官播放「呻吟聲」打臉

    台中高分院二審認為，黃男與黃女辯稱在車內教導使用情趣用品，此說違反常理，判決兩人敗訴。（情境照）

    台中高分院二審認為，黃男與黃女辯稱在車內教導使用情趣用品，此說違反常理，判決兩人敗訴。（情境照）

    2022/02/26 10:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣張姓男子與黃姓女子結褵逾23年，黃女卻疑與黃姓男子交往，張男委託徵信社抓姦，去年發現兩人在車內性交（俗稱車震），兩人辯稱是普通朋友，黃男只是在教導黃女使用情趣用品，張男憤而提起民事訴訟索賠150萬元，法官當庭播放黃女呻吟聲，指發出這種聲音，兩人顯然不是正常交往，兩人又辯稱說，他們發現被徵信社人員跟蹤，黃男用情趣用品「反蒐證」，黃女故意發出呻吟聲配合，法官不採信這些瞎掰之詞，判決應賠償25萬元確定。

    判決書指出，張男懷疑其妻黃女於2017年起與黃男交往，前年7月張男發現自己車內的行車記錄器，錄到兩人於車內性交聲音，張男委託徵信社「抓猴」，徵信社人員於前年12月，蒐集到兩人驅車到汽車旅館逗留3小時證據，去年1月28日，徵信社人員又發現黃男與黃女於車內疑似「車震」，黃男沒穿褲子，兩人辯稱說，是黃男正在教導黃女使用情趣用品，兩人並無姦情。

    張男向南投地院提出民事訴訟，控告兩人索賠150萬元，兩人都否認有染，黃女還強調，張男曾與外籍幫傭發生性關係，還對她惡言相向，聘請徵信社人員跟蹤她，至於她與黃男「車震」的指控，她辯稱說，當時自己衣著完整，兩人無親密行為，兩人只是一般朋友。

    黃男則辯稱說，他知道被徵信社人員跟蹤，遂設下「反蒐證」陷阱，讓張男「妨害秘密之刑事不法行為」曝光，他先獨自到汽車旅館，逗留30分鐘，再與黃女見面，混淆徵信社人員，至於去年1月28日「車震」的指控，他宣稱故意買情趣用品，讓徵信社人員拍照「反蒐證」。

    法官當庭播放黃女的呻吟聲音，質疑發出這種聲音，顯然兩人不是朋友之間的正常往來，兩人辯詞不足採信，判決應賠償25萬元，兩人上訴二審，堅稱到汽車旅館等行為，都是「反蒐證」，兩人還抗辯說，黃男在車內使用情趣用品，是為了「反蒐證」，黃女刻意發出呻吟聲音，是為了配合「反蒐證」。

    台中高分院法官質疑，兩人認為被徵信社人員不法跟蹤，卻沒有提出證據解釋，黃男沒穿褲子，拿著情趣用品，黃女發出呻吟聲音，如何「反蒐證」徵信社人員的不法蒐證跟蹤？辯詞違反常理，不足採信、駁回上訴，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    人夫綠炸！與妻2年沒嘿休 她出軌竟「一次就中」
    2022/02/15 10:37

    人夫綠炸！與妻2年沒嘿休 她出軌竟「一次就中」
    「在這麼小的空間也能做」人夫外遇車震還家暴 判賠50萬
    2022/01/17 13:13

    「在這麼小的空間也能做」人夫外遇車震還家暴 判賠50萬
    老婆半夜出門稱幫朋友養貓 老公一查綠光罩頂「真有貓膩」
    2021/12/16 12:06

    老婆半夜出門稱幫朋友養貓 老公一查綠光罩頂「真有貓膩」
    酒店妹為恩客墮胎2次 父母向原配爆料害她得賠16萬
    2021/11/19 07:17

    酒店妹為恩客墮胎2次 父母向原配爆料害她得賠16萬
    車震人妻再開視訊愛愛 小王被甩怒嗆綠帽夫「我就渣」
    2021/09/17 11:44

    車震人妻再開視訊愛愛 小王被甩怒嗆綠帽夫「我就渣」

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    擠光你精蟲... 越南妹偷情教戰人夫 還約「去公園搞」
    2021/01/22 09:13

    擠光你精蟲... 越南妹偷情教戰人夫 還約「去公園搞」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播