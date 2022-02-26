人妻車震被抓猴！辯稱教學情趣用品 法官播放「呻吟聲」打臉

台中高分院二審認為，黃男與黃女辯稱在車內教導使用情趣用品，此說違反常理，判決兩人敗訴。（情境照）

2022/02/26 10:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣張姓男子與黃姓女子結褵逾23年，黃女卻疑與黃姓男子交往，張男委託徵信社抓姦，去年發現兩人在車內性交（俗稱車震），兩人辯稱是普通朋友，黃男只是在教導黃女使用情趣用品，張男憤而提起民事訴訟索賠150萬元，法官當庭播放黃女呻吟聲，指發出這種聲音，兩人顯然不是正常交往，兩人又辯稱說，他們發現被徵信社人員跟蹤，黃男用情趣用品「反蒐證」，黃女故意發出呻吟聲配合，法官不採信這些瞎掰之詞，判決應賠償25萬元確定。

判決書指出，張男懷疑其妻黃女於2017年起與黃男交往，前年7月張男發現自己車內的行車記錄器，錄到兩人於車內性交聲音，張男委託徵信社「抓猴」，徵信社人員於前年12月，蒐集到兩人驅車到汽車旅館逗留3小時證據，去年1月28日，徵信社人員又發現黃男與黃女於車內疑似「車震」，黃男沒穿褲子，兩人辯稱說，是黃男正在教導黃女使用情趣用品，兩人並無姦情。

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張男向南投地院提出民事訴訟，控告兩人索賠150萬元，兩人都否認有染，黃女還強調，張男曾與外籍幫傭發生性關係，還對她惡言相向，聘請徵信社人員跟蹤她，至於她與黃男「車震」的指控，她辯稱說，當時自己衣著完整，兩人無親密行為，兩人只是一般朋友。

黃男則辯稱說，他知道被徵信社人員跟蹤，遂設下「反蒐證」陷阱，讓張男「妨害秘密之刑事不法行為」曝光，他先獨自到汽車旅館，逗留30分鐘，再與黃女見面，混淆徵信社人員，至於去年1月28日「車震」的指控，他宣稱故意買情趣用品，讓徵信社人員拍照「反蒐證」。

法官當庭播放黃女的呻吟聲音，質疑發出這種聲音，顯然兩人不是朋友之間的正常往來，兩人辯詞不足採信，判決應賠償25萬元，兩人上訴二審，堅稱到汽車旅館等行為，都是「反蒐證」，兩人還抗辯說，黃男在車內使用情趣用品，是為了「反蒐證」，黃女刻意發出呻吟聲音，是為了配合「反蒐證」。

台中高分院法官質疑，兩人認為被徵信社人員不法跟蹤，卻沒有提出證據解釋，黃男沒穿褲子，拿著情趣用品，黃女發出呻吟聲音，如何「反蒐證」徵信社人員的不法蒐證跟蹤？辯詞違反常理，不足採信、駁回上訴，全案確定。

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