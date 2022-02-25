慣竊學蜘蛛盜偷民宅被查出 另涉2案也曝光

盧姓慣竊通緝犯正在櫃台內行竊。（記者劉慶侯翻攝）

2022/02/25 17:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕因案遭通緝的盧姓慣竊，原本只幹些順手牽羊或小偷小盜的勾當，但因需錢花用，日前竟仿蜘蛛盜方式，爬牆破窗侵入北市臨沂街某二樓住家行竊。案經警方調閱街頭監視畫面查緝，終於將他緝獲，並查出他另涉兩起商店竊盜案，現循線擴大偵辦中。

北市警中正一分局忠孝東路派出所日前接獲林姓男子報案，指稱位於臨沂街二樓的住處遭人破窗侵入行竊，警方調閱周邊監視器，發現有名男子在案發時騎腳踏車逡巡，以避免遭警方鎖定行蹤，遇到狹小巷弄就將自行車停放在馬路，獨自步行進入巷弄觀察。

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警方勘查現場環境，依調查結果鎖定歹徒逃逸路線及作案穿著，比對出盧姓慣竊涉有重嫌，前往盧嫌常出沒地點埋伏多日，見盧嫌正好又騎著腳踏車現蹤，警方即趨前盤查，未料，盧嫌見警方心虛逃跑，但仍被警方壓制逮捕。

警方調查，盧嫌是發現林姓住戶住家後巷窗戶留有空隙，所以趁深夜對方休息之際，學起蜘蛛人攀爬至二樓破窗侵入行竊，順利竊得9千餘元。

警訊中，盧嫌坦承缺錢花用犯案，且在中正區涉及其他兩家商店竊案。由於盧嫌因他案被通緝在案，警方先依法檢送歸案，另再擴大偵辦中。

盧姓慣竊通緝犯在暗巷內找尋可以侵入住宅內的作案位置。（記者劉慶侯翻攝）

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