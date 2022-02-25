工人豪宅觸電死亡、老闆甩鍋辯「外包」 法官這樣說...

王姓工人當時突然趴在鋁梯上，死因為觸電死亡。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/25 13:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大昇消防公司承攬中市一處豪宅大樓的照明設備更新，前年10月5日施工時，王姓工人沒戴絕緣手套，鋁梯破損而無法絕緣，現場也沒斷電，王男觸電趴在鋁梯上，送醫不治，該公司負責人王大同卻甩鍋說，他是把工程「外包」給王男，王男不是他的員工，台中地院卻認為，王男領大昇公司薪水，受該公司指示，是受雇於大昇公司，王大同雖全盤否認，但已賠償王男家屬賠償300萬元，依違反職業安全衛生法輕判徒刑4月，可易科罰金，大昇公司則科罰金12萬元，可上訴。

判決書指出，王大同是大昇消防工程股份有限公司的負責人，承攬中市西區一棟豪宅社區大樓的「消防電力設備照明系統更新」，2020年10月5日上午，派遣王姓工人到該大樓的地下3樓施工，當天中午更換日光燈組時，沒有設置必要的安全措施，現場又沒斷電，王男使用的鋁梯又破損，露出金屬而無法絕緣，他也沒有戴絕緣手套，雙手剝電線的絕緣皮時，碰觸228伏特電流，導致心因性休克，趴在鋁梯上，旁人察覺怪異而送醫，當天下午2時許死亡。

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台中地院審理時，王大同辯稱他把工程「外包」給王男，王男不是他的員工，不過，該公司的地區吳姓經理說，他將換燈組的工作「外包」給王男，每組報酬100至150元，燈具由他準備，鋁梯則是社區大樓提供，另一陳姓男子作證說，王男受派遣更換燈具，雇主（指大昇公司吳姓經理）到現場看進度，還指導王男拆裝電線等。

法官認定，王男的專業技術，顯然不高於大昇消防公司，王男是依大昇公司指示提供勞務，受領大昇公司給付的報酬，從屬於大昇公司的指揮監督，亦即受雇於大昇公司。

至於王大同宣稱王男並非他的員工，要自行注意安全等，法官認為，職業安全衛生法的立法目的，是保障工作者的安全健康，不限於典型的雇傭契約，只要契約有從屬關係，即適用該法律，王大同辯詞不足採信。

不過，法官認為，王大同雖否認自己應負責，但大昇公司已賠償王男家屬300萬元，雙方和解，依違反職業安全衛生法第40條，「違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生死亡之職業災害罪」，判處徒刑4月，可易科罰金，大昇公司則依同法條科罰金12萬元，可上訴。

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