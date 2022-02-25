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    哥哥性侵害、弟弟得賠錢？ 越南人勒索同鄉1億盾

    台中地檢署依加重強盜罪起訴阮男，可判處7年以上徒刑。（記者張瑞楨攝）

    台中地檢署依加重強盜罪起訴阮男，可判處7年以上徒刑。（記者張瑞楨攝）

    2022/02/25 12:32

    〔記者張瑞楨／台中報導〕越南阮姓男子去年5月間，與年籍不詳的男女約5人，用類似「仙人跳」手法勒索同為越南籍的團姓男子，他們先由女子「南恩」（真實身份不詳），約團男見面後，阮男再以團男的哥哥性侵害「南恩」為由，毆打勒索越南盾1億元（約台幣15萬元），還將團男脫光拍裸照，檢方偵辦時，阮男全盤否認，其餘共犯則尚未到案，台中地檢署認為他觸犯多項罪名，從重依加重強盜罪起訴。

    起訴書指出，阮男與共犯約5人（含南恩）於去年5月14日深夜，由「南恩」誘騙團男，到中市一家金屬工廠見面，阮男等約4人出面，先痛打團男一頓，持警棍、武士刀與折疊刀威脅團男，以團男的哥哥性侵害「南恩」為由，要求交付越南盾1億元，否則要砍斷團男的手指。

    眾人毆打恐嚇時，阮男還搶走團男的5500元台幣現金，再將團男載到大里區一棟矮房內，用鐵鍊將團男綁在床上，持刀刺團男身體凌虐，翌日（15日）上午，阮男威脅團男打電話回越南家鄉，1小時內準備錢，否則砍斷指頭，甚至將團男殺害，眾人還將團男脫光衣服拍裸照，團男使出緩兵之計，他強調自己沒錢，但願意向朋友借錢。

    阮男等人見團男與家人籌不出錢，遂寫一張借據，內容是團男借款1億元印尼盾，要給媽媽治病，團男簽名後獲釋放，全身傷痕累累的他向警方報案，員警搜索並查扣武士刀2把、彎刀4把、折疊刀與警棍，但只抓到阮男一人。

    阮男全盤否認犯行，把責任全推給在逃共犯，指他只在旁邊看，沒有動手，台中地檢署認為他觸犯妨害自由、恐嚇取財、傷害與恐嚇危害安全，以及加重強盜罪，聲明法院從重依加重強盜罪論處，可處7年以上有期徒刑。

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