光天化日菜市場偷零錢筒失手 竊賊逃逸8小時被逮

台南一名57歲林姓男子因缺錢花用，昨竟選在人潮眾多的永康崑山市場下手行竊，但連偷2處攤販都失手，逃逸了8小時，最後仍被警方逮獲。 （民眾提供）

2022/02/25 11:23

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名57歲林姓男子因缺錢花用，昨早竟選在人潮眾多的永康崑山市場下手行竊，但連偷2處攤販都失手，林男被發現趕緊逃逸，且過程中為躲避警方查緝，棄車逃逸，但林男逃了8小時，最後仍在安平區被警方逮獲，全案今詢後依竊盜、搶奪等罪嫌送辦。

永康警方調查，林男有多項前科，與家人感情關係較淡，平時又沒有穩定的工作收入，昨早因缺錢花用，先偷竊路旁一輛機車代步，行駛至崑山市場內伺機找尋目標，想下手行竊。

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林男盯上2處將零錢桶放置在攤架上的攤販，想趁老闆忙著招呼客人時，趁機偷走攤位上的零錢筒，孰料，下手時當場被老闆發現，老闆大喊一聲「有小偷！」林男嚇得零錢散落一地，行竊失風落荒而逃，攤販老闆也趕緊報警。

警方獲報隨即組成專案小組偵辦，過程中發現林男騎乘機車逃離現場，不久竟棄車徒步逃離永康地區，相當狡猾，經調閱上百支監視器與運用情資整合平台，昨晚循線在安平區查獲林男到案。據悉，林男遭逮時相當驚訝，直問「你們怎麼知道是我！」

不過，林男因逃跑了一整天，早已飢餓難耐，員警也先自掏腰包幫他購買米漿、蛋餅等食物果腹，讓林男相當感動，也向警方求饒說「下次不敢再偷了！」全案詢後依竊盜、搶奪等罪嫌送辦。

林男騎乘偷來的機車，在市場內伺機尋找下手行竊的機會。（民眾提供）

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