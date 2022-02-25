為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    光天化日菜市場偷零錢筒失手 竊賊逃逸8小時被逮

    台南一名57歲林姓男子因缺錢花用，昨竟選在人潮眾多的永康崑山市場下手行竊，但連偷2處攤販都失手，逃逸了8小時，最後仍被警方逮獲。 （民眾提供）

    台南一名57歲林姓男子因缺錢花用，昨竟選在人潮眾多的永康崑山市場下手行竊，但連偷2處攤販都失手，逃逸了8小時，最後仍被警方逮獲。 （民眾提供）

    2022/02/25 11:23

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名57歲林姓男子因缺錢花用，昨早竟選在人潮眾多的永康崑山市場下手行竊，但連偷2處攤販都失手，林男被發現趕緊逃逸，且過程中為躲避警方查緝，棄車逃逸，但林男逃了8小時，最後仍在安平區被警方逮獲，全案今詢後依竊盜、搶奪等罪嫌送辦。

    永康警方調查，林男有多項前科，與家人感情關係較淡，平時又沒有穩定的工作收入，昨早因缺錢花用，先偷竊路旁一輛機車代步，行駛至崑山市場內伺機找尋目標，想下手行竊。

    林男盯上2處將零錢桶放置在攤架上的攤販，想趁老闆忙著招呼客人時，趁機偷走攤位上的零錢筒，孰料，下手時當場被老闆發現，老闆大喊一聲「有小偷！」林男嚇得零錢散落一地，行竊失風落荒而逃，攤販老闆也趕緊報警。

    警方獲報隨即組成專案小組偵辦，過程中發現林男騎乘機車逃離現場，不久竟棄車徒步逃離永康地區，相當狡猾，經調閱上百支監視器與運用情資整合平台，昨晚循線在安平區查獲林男到案。據悉，林男遭逮時相當驚訝，直問「你們怎麼知道是我！」

    不過，林男因逃跑了一整天，早已飢餓難耐，員警也先自掏腰包幫他購買米漿、蛋餅等食物果腹，讓林男相當感動，也向警方求饒說「下次不敢再偷了！」全案詢後依竊盜、搶奪等罪嫌送辦。

    林男騎乘偷來的機車，在市場內伺機尋找下手行竊的機會。（民眾提供）

    林男騎乘偷來的機車，在市場內伺機尋找下手行竊的機會。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車行老闆騎失竊近14年機車違規被抓 贓車疑借屍還魂
    2022/02/23 10:15

    車行老闆騎失竊近14年機車違規被抓 贓車疑借屍還魂
    指控黃曉明及Angelababy偷電動單車未被受理 高雄男投訴員警
    2022/02/23 09:13

    指控黃曉明及Angelababy偷電動單車未被受理 高雄男投訴員警
    藝人郭美珠懷疑印傭偷走700萬珠寶 刑事局：已協助通報印尼警方
    2022/02/19 17:28

    藝人郭美珠懷疑印傭偷走700萬珠寶 刑事局：已協助通報印尼警方
    滑稽半蹲溜進停車場 小偷得手100多元被逮送辦
    2022/02/19 09:46

    滑稽半蹲溜進停車場 小偷得手100多元被逮送辦
    高雄男大白天闖工地偷電線 三度下手人贓俱獲
    2022/02/16 09:32

    高雄男大白天闖工地偷電線 三度下手人贓俱獲

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播