走私719公斤安毒 船長及輪機長被起訴求處16、15年徒刑

珍旺2號漁船被查出輸送大量安非他命。（資料照）

2022/02/25 11:09

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台北市刑大偕同海巡署，去年11月在宜蘭縣頭城烏石港破獲珍旺二號漁船涉嫌夾帶大量毒品入境，查扣719.9公斤二級毒品安非他命，宜蘭地檢署偵結，因運輸毒品數量巨大，分別向法院從重求處陳姓船長、呂姓輪機長有期徒刑16年及15年。

陳姓船長綽號石頭，呂姓輪機長綽號象神，其中呂男有違反毒品防制條例前科，曾判處2個月有期徒刑，2018年7月執行完畢，但仍不知悔改，從事運毒工作。

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起訴書指出，兩人與綽號「阿狗」男子及其他人，組成走私毒品集團，陳與阿狗協議，陳及呂男以50萬元代價，駕駛漁船接貨入境，再由集團其他成員出售牟利，並先收取5萬元訂金。

透過阿狗層層仲介，中國籍人士所屬運毒集團將毒品送至屏東外海，去年10月29日，陳、呂駕駛珍旺二號從烏石港出發到屏東外海公海，雙方船隻以閃燈3次和紙鈔號碼確認身分後，對方拋擲毒品，兩人搬到淡水船艙後以樹酯封艙。

11月1日中午，兩人回到烏石港，其他毒品集團成員前來接貨，辦案人員持搜索票登船搜查，扣得33大袋茶葉包裝袋，裡面是分裝成650包、共719.9公斤（純質淨重約514公斤）二級毒品甲基安非他命。

檢方聲請羈押禁見2人獲准後，今以其自境外接駁運輸毒品入境，涉犯毒品危害防制條例之運輸第二級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌提起公訴。

檢方認為，2人走私大量二級毒品入台，可能取得暴利，戕害本國人民身心健康，間接造成國家、社會為了杜絕毒品危害所付出的成本，加上我國近年屢屢發生境外運毒事件，嚴重損害我國國際形象，分別向法院從重求處陳、呂有期徒刑16年及15年刑度，並建請繼續羈押，以免2人利用海上等管道逃亡。

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