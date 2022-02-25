27刀砍殺前妻裝箱棄屍！洗碗工判無期徒刑定讞

殺害前妻的洗碗工陳信凱被判無期徒刑定讞。（資料照，記者翻攝臉書）

2022/02/25 11:02

〔記者張文川／台北報導〕台中市37歲洗碗工陳信凱，前年11月與宮姓前妻離婚5天，在家爭吵，陳男竟持菜刀狂砍前妻27刀致死，伴屍3天後再將屍體塞入行李箱，騎機車載至台中大坑山區棄屍，到案後向警察與前丈母娘裝傻，誆稱離家出走、不知道，警方調監視器查出陳男拖著沉重行李箱外出，循線才到行李箱與遺體，林男直到一審台中地院審理時全盤認罪，考量並非全無改過的可能性，判處無期徒刑、褫奪公權終身；二審維持原判，最高法院今也駁回檢辯上訴，全案定讞。

陳信凱有詐欺前科，其前妻宮女為政治大學日文系畢業，曾出版日本機械書籍翻譯，是頗具才氣的才女，二人去年11月24日離婚，但仍同住，離婚後第5天的11月29日傍晚5時許，兩人再起爭執，前妻要求陳男搬出去，陳男盛怒之下持棒球棍重擊前妻，又拿洗廁所的硫酸潑灑前妻的臉，再持菜刀狂砍27刀，鄰居聽聞宮女「救命」聲與異常聲響，敲門關心並報警，但陳男不理會，將前妻拖進廁所。

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宮女因傷重失血過多死亡，員警抵達時，陳男同樣不開門、不回應，員警遂離去，錯失第一時間救人契機。宮女母親隔天向警方報案失蹤協尋，打電話給宮女之父（宮女父母分居），宮父誤認是詐騙電話，謊稱「我女兒在我這裡」，警方再次失去發現真相的契機。

陳男在家伴屍3天，直到隔月2日中午，因屍臭味愈來愈濃，陳把前妻屍體塞入行李箱，綁在推車上，再把推車綁在機車後方，騎約6、7公里遠，棄置於山區產業道路旁草叢。警方調閱監視器，驚見陳男騎車拖著行李箱外出畫面，隔天深夜找到宮女遺體箱屍。

台中地檢署偵辦時，陳男否認有殺人犯意，辯稱是前妻先拿菜刀攻擊他，他反擊時失手而誤殺，檢方認為他把責任推給死者，缺乏悔悟之心，起訴時建請從重量刑。

台中地院審理時，陳男改口坦承全部犯行，供稱因子女監護權問題而與前妻爭吵，憤而砍殺前妻，法官認為他認罪，不尊重生命價值，且尚未和解取得家屬原諒，但有可能在長期監禁中悔悟而改過，依殺人罪判無期徒刑，遺棄屍體罪判刑1年6月，合併應執行無期徒刑。

台中高分院二審認為一審判決、量刑無違誤，駁回上訴；檢、辯皆上訴三審，最高法院仍認同原審判決，駁回上訴定讞。

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