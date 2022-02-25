牙醫女、密醫父違反醫師法 均處徒刑6月

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2022/02/25 07:07

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市某牙醫診所許姓女牙醫，未先為沈姓等病患看診，即由僅有齒模製造技術員資格的父親替她們黏合假牙或塗抹藥物，高雄高分院依違反醫師法，判處許姓父女各處徒刑6月，均得易科罰金，並審酌許女認罪，宣告她緩刑2年，須支付國庫10萬元。

據了解，許女在高雄市一家牙醫診看診，其父則為具有齒模製造技術員的資格，雖未取得牙醫師資格，但因許姓父女裝假牙、製作齒模等醫術精湛，加上為人客氣，因此前往看診病患相當多，可能因而遭人妒嫉。

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判決書指出，2018年3月19日，沈姓女病患前往就診，未先經許女診查、診斷，即由許父為她黏合假牙。隔年年3月22日，柯姓男子到診後，許父就為他修補並裝置假牙、黏合假牙於牙齦傷處治療行為。

案經航業調查處高雄調查站依違反醫師法，將許姓父女移送高雄地檢署偵辦並起訴。

高雄地院開庭審理後，判決許姓父女各有期徒刑6月，均得易科罰金，以1000元折算1日，2人不服上訴高雄高分院要求翻案。

合議庭審理期間，許父空言否認犯行，維持原審判決﹔至於許女因坦承犯行，宣告她緩刑2年，並支付國庫10萬元，均可上訴。

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