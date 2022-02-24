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    首頁　>　社會

    當街強拉女警又逼下跪 人夫警要賠11萬

    士林地院民事庭認定，馬姓警員強拉女警並逼下跪，嚴重貶抑女警人格法益，判賠11萬元。（資料照）

    士林地院民事庭認定，馬姓警員強拉女警並逼下跪，嚴重貶抑女警人格法益，判賠11萬元。（資料照）

    2022/02/24 17:45

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市已婚馬姓警員服務北投分局期間，當街強拉同分局女警，還逼她下跪5秒，女警提告求償183萬元。士林地院民事庭認為，女警事發逾1年半才離職，難認與馬員行為有關，但馬員強拉女警又逼下跪，嚴重貶抑女警人格法益，應賠償11萬元；可上訴。

    刑事部分，馬員遭士院刑庭依2個強制罪，各判拘役40日、4月，均得易科罰金，已上訴高等法院。

    2019年5月18日晨1點左右，馬員在北投區石牌路的郵局前強拉女警手部，將人拖到永明派出所，強行取走女警隨身包包，把物品倒在派出所值班台上；同年9月9日下午2點左右，馬員又在北投分局側門崗，用飲料潑灑女警臉部，逼她下跪5秒鐘。

    女警提告主張，2018年被分發到北投分局警備隊，長期遭被馬員騷擾，身心受創，還被警局調職，馬員更不實散布2人曖昧，後經媒體報導，她被長官關注，導致無法繼續警職，2021年4月辭職後也無法立即就業，因此向馬員求償6個月薪資損失33萬元、精神慰撫金150萬元，共183萬元。

    馬員認為2人原本是情侶關係，然而，自己是有婦之夫，兩人分手時吵架，他談判時情緒控制不佳才有女警指控的行為，日前已匯3萬元到女警帳戶，至於女警離職是個人生涯規劃，且與事發相隔逾1年半，兩者間並無因果關係，另150萬元的精神為撫金對他來說過高。

    士院認為，馬員以強暴、脅迫方式侵害女警自由權，應負起侵權行為損害賠償責任，但無法採信女警因馬男行為遭分局調職或記過，進而無法繼續從事警職，且女警離職時間距離馬員行為相隔1年半以上，認定兩者間並無因果關係。

    士院審酌，馬員與女警原在同一單位擔任警員，有一定程度公私情誼互動往來，馬員卻因情緒失控，先強拉女警、拖回派出所，甚至在大庭廣眾下要同樣穿著制服的女警下跪，嚴重貶抑女警人格法益，判賠11萬元。

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