誆能喬入監禮遇 更生協會前理事長涉敲詐受刑人400萬

橋頭地檢署。（記者蔡清華攝）

2022/02/24 17:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，被控佯稱熟識法務部、矯正署官員，能幫受刑人「喬」到暫緩入獄與提早假釋，前年6月一名受刑人找她協助，陸續給予400萬元現金、支票，入監後卻未獲特殊禮遇始知受騙，全案經橋頭地檢署偵結，對黃淯琳依詐欺取財罪嫌起訴。

中華更生文教關懷協會表示，協會以輔導更生人重生為宗旨，均在法律所許可的範圍內給予協助，前理事長黃淯琳2年前已經卸任，目前已不在高雄，無法代為回應。

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起訴書指出，55歲黃淯琳擔任「社團法人中華更生文教關懷協會」理事長，2020年6月間某日，透過許姓中間人介紹認識一名判刑確定，將入監服刑的受刑人，黃稱能向獄方人員疏通以獲取特別待遇，且服刑2至3個月後，可申請至外役監以工代役，並可延緩入監執行及提早假釋，代價為200萬元。

隔月該名受刑人與母親攜帶籌措之現金200萬元交予黃，請她協助申請延緩執行至8月初以後再入監服刑，黃淯琳利用協會電腦繕打「刑事延緩執行申請狀」，表明受刑人因家庭及個人身心健康因素向橋頭地檢署申請延緩執行，獲准延至8月26日報到執行。讓該名受刑人更加誤信黃女真的神通廣大。

黃女再度誆稱：可利用受刑人家族經營之閒置廠房設立咖啡烘焙廠，作為外役監以工代役之工作場址，但需再交付200萬元，該受刑人共簽發2張40萬元及4張30萬元支票，於入監前交給黃女。9月間第1筆到期之30萬元支票兌現。

該名受刑人入監後，其母親分別在8月28日及9月3日前往高雄第二監獄探視時，均經監所人員以三親等內家屬1周只能辦理1次會面為由拒絕，並未如黃承諾得有特殊待遇才起疑。

多方查證後，始知檢察官及監所人員辦理司法案件均依法秉公處理，始知受騙，透過許姓中間人黃追討返還支票，黃最後於11月間將前述已提領之30萬元現金及5張支票交還。

調查發現，黃淯琳涉司法黃牛案不只如此，2018年間被控三度向受刑人敲詐120萬元，被新北地檢依詐欺取財罪起訴，案在法院審理中。

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