前花式撞球好手余依珊組「剝皮酒店詐團」 被判17個詐欺罪

高等法院更一審今依17個詐欺罪將余依珊各判處1年到1年6月不等徒刑，還可上訴。（資料照）

2022/02/24 16:11

〔記者楊國文／台北報導〕前女子花式撞球好手余依珊，2015年與中國人士共組「CALL客詐騙集團」，以剝皮酒店方式，隨機撥打電話給被害人裝熟攀談，再由女車手取款騙錢時，還真的會和男客嘿咻，一審依詐欺罪判刑4年半，有1人被騙千餘萬元，上訴後，高等法院更一審今依17個詐欺罪將她各判處1年到1年6月不等徒刑，還可上訴。

判決指出，現年40歲的余依珊2015年間，與中國人合組CALL客詐騙集團，余依珊擔任台灣主持人，先由中國端負責調派數名成年女子擔任「CALL客秘書」，隨機撥打電話給台灣男子裝熟攀談、噓寒問暖，建立信任關係並假意培養感情，繼佯以經濟狀況不佳、生活費用無著、家人生病、需要借錢還款等虚構情節，請求提供金錢援助，使對方陷於錯誤而同意交付金錢。

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余依珊在台灣則與其他人「控台」，負責與「CALL客秘書」聯繫、配合調度人員出面向被害人取款，並處理犯罪所得交付等事務，甚至還有數名面貌姣好的取款小姐，假扮「CALL客秘書」所虛構的角色或該角色親友，依約前跟被害男子見面取款，並視情況選擇性與部分被害男子發生性行為，以取信被害男子。

集團成員取款後，把錢交付給取款小姐，取款小姐再把錢層層轉交，75%到80%的犯罪所得匯到中國，10%至12%分配給取款小姐，並按取款小姐與被害男子發生性行為的次數，另發給每次8000至1萬元酬勞，剩下的全歸余依珊。

台北地院認定余觸犯20個詐欺罪，判刑4年6月，高等法院認為僅成立17個詐欺罪，改判4年，全案上訴後，多位詐騙集團成員遭判刑定讞，余依珊涉案部份遭撤銷發回更審。

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