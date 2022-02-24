花蓮熱心波麗士心因性休克猝逝 臉書「中橫路況交通資訊站」發文哀悼

花蓮縣新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛從警34年來，堅守花蓮北端勤務工作，長年奔波於中橫沿線及合歡山，助人無數。（新城警分局提供）

2022/02/24 15:04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣新城警分局北埔所副所長、從警34年堅守花蓮北端勤務工作，長年奔波中橫沿線及合歡山間助人無數的熱心波麗士蔡大衛，昨晚在警用宿舍內猝死，消息傳出各界深感不捨，臉書「中橫路況交通資訊站」也發文哀悼，今日中午12時檢察官會同法醫相驗遺體，認定死因為「心因性休克」，警方目前已成立治喪委員會協助後續公祭及撫恤事宜。

新城警分局表示，蔡大衛工作認真、熱心為民服務，對於他驟逝一事相當難過，今天中午12時檢察官會同法醫相驗遺體，認定為心因性休克，對於相關後事處理，分局成立治喪委員會協助公祭及撫恤事宜，並每日派員至喪宅作為聯繫窗口、陪伴家屬。

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57年次的北埔所副所長蔡大衛，畢業於台灣警察專科學校警員班116期、警專進修組第18期，1987年8月任職花蓮縣警察局新城分局至今從警34年。23日晚間6點有巡邏勤務卻未出勤，6點20分同班同事發現，平時準時服勤的巡佐竟未現身，驚覺有異，請實務生到2樓宿舍查看，發現蔡大衛趴臥床上無反應，經送醫急救30分鐘無效，晚間7點33分宣告死亡。

由於蔡大衛生前熱心助人，曾任於富世派出所、合歡派出所及天祥派出所，幫助許多遊客排除車輛故障、協助意外車禍或幫忙落石受困者脫困，備受肯定，各界獲知他竟壯年猝逝，深感錯愕與不捨。

臉書「中橫路況交通資訊站」第一時間也發文哀悼，寫道「朋友永遠不會忘了你，代表中橫謝謝你這幾年的付出，願你一路好走。」貼文一出共有4千多名網友線上致哀，並留下「那麼好的人，實在是太突然了！」、「謝謝蔡副所長！任務結束！也謝謝堅守崗位的同仁，中橫一直是我很喜歡造訪的景點之一」等3百多則留言。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘說，心因性休克主因，多是因為心肌梗塞，並好發於天冷冬季，推估副所長應為急性心肌梗塞，造成心臟收縮力不足，導致全身血流量不夠，影響全身性組織循環而休克。

他說，建議45歲以上男性、55歲以上女性定期健康檢查，尤其是警察、消防人員等特殊職業，或有高血壓、高血脂及糖尿病，家族成員有慢性病及心血管疾病者就醫追蹤，並於天冷時做好保暖，晨起就在床邊穿外套，出門則是採洋蔥式穿法，避免室內外溫差大造成血管急速收縮，也呼籲長者切勿冬天洗冷水澡，以免發生猝死。

花蓮縣新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛昨晚6點原要執勤，遲遲未現身，所方派員到宿舍查看，發現他已無生命徵象，送醫不治，享年54歲。（警方提供；本報合成）

花蓮熱心波麗士蔡大衛驟逝，臉書「中橫路況交通資訊站」也發文哀悼，貼文一出共有4千多名網友線上致哀。（圖擷取自臉書「中橫路況交通資訊站」）

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