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    被叭他回頭看一眼挨罰1萬2 法官認不構成「危險駕駛」撤單

    王姓騎士在路口5秒內被趴2次，他停車回頭查看被罰1萬2，法官認為不構成危險駕駛撤罰。（翻攝google地圖，圖中人車與本案無關）

    王姓騎士在路口5秒內被趴2次，他停車回頭查看被罰1萬2，法官認為不構成危險駕駛撤罰。（翻攝google地圖，圖中人車與本案無關）

    2022/02/24 13:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子騎機車接女兒下課返家，途中為了閃車，5秒內2度被後方車輛按喇叭，王停車回頭看一眼，被後方駕駛檢舉他「惡意擋車」，警方看到影片後開罰1萬2千元，王不服，提行政訴訟，法官認為是檢舉人先按喇叭才讓王男回頭，不構成危險駕駛撤銷罰單。

    判決指出，去年1月25日傍晚5點半，王姓男子騎車接女兒回家途中，行經高雄市三民區褒揚街陽明路口時，他停等紅燈後起步時，為閃避路旁機車稍靠左繞行，被後方汽車駕駛按鳴喇叭，王停車回頭張望後，見沒事發生，於是又持續騎車上路。

    5秒後，王男通過路口時，後方駕駛又認為他騎太慢，再按喇叭示意讓路，王再度把車停下來，他心想不知發生何事，與女兒一起回頭張望，結果二度停車的行為被後方汽車駕駛拿行車紀錄器向警方檢舉，警方認為他「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」，開罰1萬2千元、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

    王男不服，認為是後方汽車駕駛2度按喇叭，他以為是自己車子有狀況還是有路況，才會停車回頭查看，根本沒有要擋住他人去路；高雄地院審理時，警方則指出，員警查看行車紀錄器影片後，確認王男的車子和當下並無路況，但他卻把車子停在馬路上，已違反相關交通法規，員警開罰沒有違誤。

    法官勘驗影帶後，認為本案起因是汽車駕駛人對王男鳴按喇叭，王才會煞停及回頭左右查看車輛狀況，這是在道路中行駛的駕駛人會出現的正常反應，與惡意擋車行為不符，不構成道交條例規範的「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」違規情事，因此認定裁罰有誤，撤銷這張罰單，可上訴。

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