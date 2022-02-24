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    移民署科員想錢想瘋了 詐移工「給長官一點茶水費」被撤職

    懲戒法院判林男撤職確定。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判林男撤職確定。（記者吳政峰攝）

    2022/02/24 13:56

    〔記者吳政峰／台北報導〕移民署高雄收容所林姓科員，2020年間需錢孔急，竟把歪腦筋動到移工頭上，佯稱「要給長官一點茶水費」，讓9名收容人誤以為要給錢才能離所，共支付萬餘元。收容人出所後，與移工團體談及此事，始知受騙。懲戒法院二審日前判林男撤職，停止任用公務員一年，全案確定。

    林男負責管理該所收容外籍勞工的工作，2020年間需錢孔急，見9名被收容的移工等候辦保離所，竟趁著戒護帶他們上廁所的機會，佯稱「我知道你們要出去了，你們很快樂，要給『長官』一點茶水費」等語。9名收容人聽完，誤認需支付款項才能離所，因而分別交付500元至3100元不等現金給林男，累計1萬1750元。

    出了收容所，移工與移工團體聊天時提及此事，移工團體質疑林男詐財，向橋頭地檢署與廉政署檢舉。檢廉調閱監視器、訊問移工後，認定犯罪成立，提起公訴。職務部分，移民署將林男停職，並送交懲戒法院審理。

    林男表示，父母年邁，父親罹癌，醫藥費及生活費負擔龐大，就讀大學的兒子亦仰賴他，他服公職近30年，未受有其他懲戒處分，一時思慮不周，深感後悔已自首犯罪坦承認錯，希望懲戒法院考量他的犯罪利益僅1萬1750元，從輕懲戒，判降級或改敘，以維他的權益。

    懲戒法院二審指出，林男擔任管理遭收容外籍勞工的工作，未能自尊自重廉潔自持，竟利用其職務上機會，向遭收容經濟弱勢的外籍勞工詐取財物，所為破壞政府廉能紀律形象，並嚴重損害我國國際聲譽，惟一審已考量其所詐得金額非多，判處撤職、停用一年，符合比例原則。合議庭認為原審判決無誤，日前駁回林男上訴，全案確定。

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