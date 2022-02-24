向心夫婦洗錢案無罪理由出爐 限制出境3個月

向心夫婦今日起限制出境、出海3個月。（資料照）

2022/02/24 12:27

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理中國商人向心、龔青夫婦涉嫌洗錢罪，今天認定罪證不足，判決2人皆無罪，可上訴。判決理由出爐，認定向心並未預見資金來源涉及非法集資或詐騙，也未與中國國太集團謀議洗白資金；判決中並交待2人的限制出境，因一審判決無罪，依刑事訴訟法規定視同撤銷限制出境、出海，但考量向心夫婦皆是香港人，本案尚未確定，故諭知自今日起限制出境、出海3個月。

北院去年12月7日曾做出裁定，延長向心夫婦限制出境、出海8個月，至今年8月8日為足；今日判決指出，向心夫婦經北院判無罪，依刑事訴訟法第93條之4規定，視為撤銷限制出境、出海，但北院考量2人均是香港地區人民，且本案尚未確定，現仍於上訴期間內，認有必要繼續境管，因此依同法條規定，自今年2月24日起，予以限制出境、出海3個月。

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至於無罪理由，北院重大金融庭合議審判長劉慧芬、法官彭慶文、何孟璁認為，向心並無預見幸福新世界公司招攬投資中國黃山地區房產的銷售內容可能涉及非法集資，也無預見國太集團經營業務是非法集資詐騙；向心不知道國太購股的資金是犯罪所得，且其售出的中國趨勢、中國創新股權，價格確實是交易當時市價，並無不合理溢價；向心也沒有與國太公司謀議、協助國太將股款洗白後，取回不法所得；向心夫婦將售股款匯至台灣購置不動產，並非避免遭查扣和製造斷點，以達成協助國太公司將股款洗白回流的目的。

合議庭因此認定，向心並未意圖掩飾或隱匿國太集團非法集資詐騙犯罪的所得來源，或使其逃避刑事追訴，而移轉或變更犯罪所得，並掩飾或隱匿其犯罪所得的本質、來源、去向、所在，進而與龔青共同收受、持有、使用國太集團的犯罪所得，不符合洗錢罪構成要件，檢方舉證不足以證明2人犯罪，故判處無罪。

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